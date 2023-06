Viivi Lehikoinen aitoi toiseksi Sveitsissä

Viivi Lehikoisen aika oli 54,95.

Viivi Lehikoinen sijoittui lauantaina Geneven kansainvälisten yleisurheilukisojen 400 metrin aitakilvassa toiseksi ajalla 54,95, jolla hän jäi 55 sekunnin sadasosaa tuoreesta Suomen ennätyksestään. Aika sivuaa Lehikoisen uran viidenneksi parasta tulosta.

Belgian Hanne Claes aitoi Geneven kilpailun voittoon ennätyksellään 54,75. Ukrainan Viktorija Tkatshuk oli kolmas samalla ajalla Lehikoisen kanssa.

– Ei ihan niin hyvä juoksu kuin Huelvassa, mutta ihan ok. Seitsemännellä aidalla oli taas vähän vaikeuksia, Lehikoinen vertasi kisaa tiistaina Espanjan Huelvassa juoksemaansa Suomen ennätykseen 54,40.

Lehikoinen kilpailee seuraavan kerran tiistaina Paavo Nurmi Gamesissa.

– Tässä on nyt paljon kisoja, koska tarkoitus on saada varmuutta kilpailusuoritukseen. Heinä- ja elokuussa kisoja on sitten vähemmän, Lehikoinen sanoi.