Suomen keihästoivo kiidätettiin sairaalaan – valmentajalta karu arvio

Julia Valtasta odottaa pitkä kuntoutus.

Keihäslupaus Julia Valtasen, 22, iltapuhde päättyi äärimmäisen dramaattisesti Jyväskylän GP-kisassa keskiviikkoiltana.

Valtanen oli lukinnut katseensa tiukasti kohti Harjun yleisurheilustadionin vastakkaista päätyä ja otti ensimmäiset vauhtiaskeleet heittosuoritusta varten. Sitten jotain tapahtui.

Keihäsnaisen vasen jalka lipesi alta, minkä jälkeen Valtanen nilkutti muutaman askeleen verran ennen kuin laskeutui rauhallisesti tartanin pintaan.

Valtanen itki voimakkaasti, kun hänen jalkaansa hoidettiin. Valtasen reaktioista päätellen hän kärsi tilanteessa akillesjännevamman. Nainen kuljetettiin samana iltana Jyväskylän sairaalaan.

Raumalaisen valmentaja Keijo Kylänpää kertoi koruttoman arvionsa suojattinsa kunnosta.

– Todennäköisesti lappu on seuraavan kerran rinnassa vasta ensi kaudella. Kyllä tämä kausi on taputeltu, harmistunut Kylänpää kommentoi IS:lle.

Valtanen loukkaantui Jyväskylän GP-kisassa.

Lausunto on karua kuultavaa.

– Todennäköisesti akillesjänne on joko revennyt tai sitten se on poikki. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, tänään mennään magneettikuviin. Pidempi kuntoutus on kuitenkin tiedossa, Kylänpää kertoi torstaina.

Kylänpää ei tiedä, mikä tuiki tavalliselta näyttäneessä tilanteessa meni vikaan.

– En osaa kyllä yhtään sanoa. Kerta kaikkiaan jalka vain petti alta. Ilmeisesti jonkinasteinen pamaus tai napsahdus siinä kävi, kun Julia oli sen itse kuullut.

Urheilija itse oli ymmärrettävästi äärimmäisen surullinen. Vastuuvalmentajan mukaan kauden päätavoite vedettiin vessanpöntöstä alas.

– Mitä nyt ollaan tässä keskusteltu, harmitus on kyllä isosti päällä. Tavoitteet oli kuitenkin kesään asetettu, nuorten EM-kisat ensisijaisesti. Ne jää nyt mitä todennäköisimmin haaveeksi.

Valtanen antoi heittokätensä laulaa Kultainen Keihäs -kilpailussa Vantaalla toukokuussa.

Valtanen ehti heittää Jyväskylässä yhden hyväksytyn heiton. Valtasen tulokseksi jäi 45,45. Valtasen kauden paras on 53,34.

Jyväskylän GP-kisan voitti Japanin Yuka Sato tuloksella 58,57.