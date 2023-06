Reetta Hurske varasti SE:n Annimari Kortteelta – pian valuivat kyyneleet

Reetta Hurskeen keskiviikko oli harvinaisen onnistunut. Kilpasisko Annimari Kortteen kohtalo oli kovempi.

Jyväskylä

Naisten pika-aidat on ollut suomalaisen yleisurheilun kruununjalokivi jo hyvän tovin, mutta GP-kesän avauskisassa Jyväskylässä nähtiin hurjaa tykitystä.

Reetta Hurske tikkasi Suomen ennätyksen 12,70 jo alkuerässä. Finaalissa ei menty aivan yhtä kovaa, mutta Hurskeen komennossa kuitenkin.

Ykkössija heltisi kovalla ajalla 12,81.

– Kulkihan se ihan kivasti tänäänkin, Hurske hihkaisi.

– Alusta 60 metriin hyvä juoksu, mutta sitten joutui vähän tikkaamaan, kun aitoja alkoi tulla syliin. Väliaskeleet täytyi ottaa vähän eri tavalla. Vitos- kutosaidan kohdalla rytmiä pitäisi pystyä muuttamaan ilman miettimistä, hän analysoi finaalijuoksuaan.

– Molemmat SE:t on ollut tavoitteena ja nyt mulla on ne. Kyllä se merkitsee paljon. Tästä lähdetään parantamaan. Taustalla on monta vuotta työntekoa, talvella 60 metrin aitojen SE:n 7,79 juossut tamperelainen sanoi.

Harjun finaali juostiin nopeasti alkuerän jälkeen, ja se heitti Hurskeen mukaan oman haasteensa.

–Tauko oli aika lyhyt, vähän alle 50 minuuttia. Haastava väli, kun täytyy pitää lämpö, mutta kuitenkaan kovin paljon ei voi tehdä mitään.

– Fiilis oli hyvä ja olen erittäin tyytyväinen ensimmäiseen juoksuuni. Toinen ei ollut ihan yhtä eteenpäin menevä, mutta voittoon olen ihan tyytyväinen. Lujaa piti juosta finaalissakin, Hurske sanoi.

Hurske pokkasi keskiviikkona yhteensä 4 000 euron palkintopotin. Suomen ennätyksestä heltisi 3 000 euroa, kisan parhaan urheilijan valinnasta tonni.

Reetta Hurske tuuletti Suomen ennätystään villisti.

Hurskeen keskiviikkoinen Suomen ennätys oli myös Euroopan tämän kauden kärkitulos. Se nostaa hänet MM-kisavuonna vanhan mantereen ratojen takaa-ajettavaksi.

Ja sehän sopii.

– Koen, että olen ihan hyvä kilpailija. Tietyllä tavalla nautinkin ennakkosuosikin asemasta. Toki nyt ollaan vasta kesäkuussa, Euroopan kärkituloksesta ei pidä liikaa innostua. Moni on juossut vasta yhden kisan, Hurske muistutti.

Hurske, Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Lotta Harala olivat edellisen kerran samalla lähtöviivalla liki kolme vuotta sitten Turun Kalevan kisoissa elokuussa 2020 – ja piti olla heti perään Jyväskylän GP:ssa 2023, mutta toisin kävi.

Alkuerässä 12,98 juossut Korte loukkasi kättään, eikä lääkäri antanut lähtölupaa finaaliin.

Pettynyt Korte kyynelehti takaiskun jälkeen.

– Ennen alkueriä näin, että hän oli satuttanut kättään, mutta en tiedä sen tarkemmin. Totta kai se harmittaa, jos joku joutuu jäämään pois, mutta kyllä meillä kahdeksan kovaa juoksijaa oli silti finaalissa. Ei haitannut minun juoksuani, Hurske totesi.

Ei nelikko toki toisiaan vältellyt ole, Hursketta lukuun ottamatta vain kaikki muut ovat saaneet viime vuosina enemmän kuin osansa erilaisista loukkaantumisista ja Korte jälleen kerran tässäkin kisassa.

Niinpä Kortteen ja Nezirin ennätysjuoksut ovat peräisin viime vuosikymmeneltä.

Harala puolestaan kipaisi alkuerässä uransa parhaan 13,03, vaikka osui viimeiseen aitaan pahasti. Finaalissa hän horjahti aivan loppumetreillä eikä päässyt maaliin saakka.

– Se oli vähän sellaista horjumista alusta loppuun. Seuraavassa kisassa juoksen alle 13:n, Harala ilmoitti.

– Odotin vähintään tuollaista, tiedän olevani hyvässä kunnossa, hän luonnehti alkueräjuoksuaan.

Nooralotta Neziri juoksi alkuerässä 13,26 ja finaalissa kauden toiseksi parhaansa 13,17.

– Hermotus ei toimi leikkauksen jäljiltä ihan parhaalla mahdollisella tavalla, viime elokuussa kantapääoperaatiossa käynyt Neziri sanoi.