Keihäshirmu Oliver Helanderilla on ongelma – asiantuntija huomasi pahan virheen

Oliver Helanderin suunta on oikea, mutta matka kärkeen yhä pitkä, arvioi IS:n asiantuntija.

Keihäänheittäjä Oliver Helander sijoittui sunnuntaina Hollannin Hengelossa järjestetyssä kilpailussa kolmanneksi. Hän pisin heittonsa kantoi 80,50.

Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Mika Järvinen arvioi Helanderin kisasuorituksen.

– On matkalla oikeaan suuntaan, mutta paljon on toki tekemistä, jos aiotaan menestyä MM-kisoissa Budapestissa. Matka on pitkä mutta ei mahdoton, Järvinen sanoi.

Hän näki, että Helanderilta kyllä löytyi tehoja, mutta kaikki ei ollut kohdillaan.

– Mielestäni iso haaste on siinä, että Helander tulee heittonsa lopun eli tukea vasten pehmeästi. Lisäksi hän jatkaa heittoaan niin, että vasen olkapää tulee liian nopeasti alas ja katse kääntyy liian nopeasti. Vaikka tehoja olisi, ne eivät saisi vuotaa.

– Lisäksi Helander sanoi itse, että ranne ”roikkui”. Hän tarkoitti ilmeisesti sitä, että ranne on vetovaiheessa vähän väärässä asennossa.

Järvinen muistuttaa, ettei sunnuntaina nähdyn 80 metrin rajan rikkomisen pidä nostattaa riemua.

– Ei siinä voi taputella: hyvä, että 80 metriä meni rikki, kun puhutaan 90 metrin heittäjästä. Ei tuollainen voi olla hyvä tulos, mutta se voi olla tyydyttävä.

Helander kilpailee seuraavaksi Paavo Nurmen kisoissa Turussa 13. kesäkuuta. Hän heitti samalla areenalla viime vuonna ennätyksekseen 89,83. Odotuksia uudelle huipputulokselle löytyy, mutta asiantuntija muistuttaa yhdestä tärkeästä seikasta.

– MM-kisoja ajatellen olisi parempi saada tasaisesti 85 metrin heittoja kuin kerran se 90 metriä.

Oliver Helander jahtaa menestystä elokuun MM-kisoista-

Tasaiset hyvät tulokset kasvattavat itseluottamusta. Jos tasaisuutta ei löydy, odotukset huipputulokselle eivät välttämättä ole realistiset.

– Siinä sitten toivottaisiin kädet ristissä, että nyt tulisi se ysikymppinen.

Helander on kärsinyt viime vuosina paljon loukkaantumisista, mikä on syönyt tuloskuntoa.

– Mikä nyt on hyvää, niin näyttää, ettei terveysongelmia olisi, Järvinen arvioi.

Hengelon keihäskisan voitti Saksan Julian Weber tuloksella 87,14. Kakkoseksi heitti Trinidad & Tobagon Keshorn Walcott tuloksella 83,56. Neljänneksi sijoittuneen Lassi Etelätalon tulos oli 79,93.

Yleisurheilun MM-kisat Budapestissa kilpaillaan 19.–27. elokuuta.