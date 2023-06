Jessica Kähärä ja Arttu Mattila ovat yksi yleisurheilukesän kiinnostavimmista pareista.

Suomalaisyleisurheilijat Jessica Kähärä ja Arttu Mattila ovat pitäneet yhtä 4,5 vuoden ajan. Pari tapasi toisensa kisoissa ja maajoukkuereissuilla. Muutama vuosi sitten he muuttivat yhteiseen kotiin Jyväskylään.

Monitalentti Kähärä, 21, opiskelee kaupungin yliopistossa liikunnan yhteiskuntatieteitä. Hän kilpailee alkavana kesänä niin pituushypyssä, kolmiloikassa kuin aitajuoksussakin.

Mattila, 22, on korkeushyppääjä.

Kaiken muun yhteiselon ohella pari treenaa yhdessä ja heillä on sama valmentaja, Janne Avela. Pinna ei kuulemma pääse kiristymään, vaikka avopuolison kanssa tulee päivittäin vietettyä päivittäin monta tuntia.

– Meillä on onneksi omia harrastuksia ja omat kaverit päälle, Mattila sanoo.

– Minä olen kirjastolla tai koululla päivisin, Kähärä lisää.

– Osaamme olla ilman toisiamme vapaa-aikana. Se on juttu, jonka vuoksi jaksaa olla yhdessä, Mattila lisää.

Mattila hyppäsi ennätyksensä Äänekoskella.

” Osaamme olla ilman toisiamme vapaa-aikana. Se on juttu, jonka vuoksi jaksaa olla yhdessä.

Pariskunnan elämä on päällisin puolin auvoista, mutta vaikeuksiakin on ollut. Kumpikin on kärsinyt viime vuosina ikävistä loukkaantumisista.

Mattila rikkoi talvella nilkkansa nivelsiteen. Myöhemmin lähentäjään tuli kymmenen sentin repeämä. Äänekoskelaisen pomppaajan ennätys 221 on jo kolmen kesän takaa, mikä on parikymppiselle pitkä aika.

– Olin jo viime kesänä pettynyt, ettei tullut ennätystä. Olen vielä pettyneempi, jos ei tule tänä kesänä reilua parannusta. Jos ennätys osuu oikeaan kisaan, kaikki on mahdollista, Mattila sanoo viitaten esimerkiksi alle 23-vuotiaiden EM-kisoihin.

Kähärä hyppäsi aiemmin urallaan korkeutta, mutta ajautui lajissa vammakierteeseen, joka johti leikkauspöydälle elokuussa 2021. Mikkeliläinen on aiemmin kertonut, että kierre rasitti häntä myös taloudellisesti. Kähärä joutui pyytämään isältään tuhansia euroja hoitokuluja varten.

Lue lisää: Loukkaantumiset ajoivat Jessica Kähärän, 20, talouden kuralle – urheilulupaus joutui lainaamaan isältään 7 000 euroa leikkaukseen

– Taloudellinen tilanteeni ei ole vieläkään hirveän hyvä, Kähärä kertoo.

– Tulen toimeen, koska opiskelen ja voin nostaa sekä tukea että lainaa. On helpotus, ettei tarvitse miettiä ihan jokaista senttiä.

Kähärän urheilullinen tilanne on sen sijaan sangen hyvä ja kiinnostava. Hän ylitti korkeudessa 190 vuonna 2019 ja teki alle 19-vuotiaiden SE:n. Loukkaantumisen jälkeen luottamus omaan hyppäämiseen ja loukkaantuneen nilkan kestoon kuitenkin petti.

Kähärä alkoi viime kaudella kisata pituudessa ja pika-aidoissa.

Hän saavutti molemmissa lajeissa heti aikuisten SM-hopeaa.

– Siihen nähden, että kummassakaan lajissa ei ehditty tehdä montakaan treeniä ennen kesää, meni todella hienosti.

Sitten lajikirjoon otettiin vielä juniorivuosilta tuttu kolmiloikka, jossa Kähärä alkoi heti uhata 14 metrin kotimaista haamurajaa. Ei ole väärin puhua uskomattomasta lahjakkuudesta.

Kähärä aikoo kesällä keskittyä pituuteen ja kolmiloikkaan, sillä ne tuntuvat nyt vahvimmilta. Pika-aidat jäävät vähemmälle. Nuori nainen tietää, että jossain kohtaa on myös erikoistuttava – ainakin vähän.

– Ukrainan Maryna Beh’-Romantshuk on hyvä esimerkki siitä, että pituuden ja kolmiloikan yhdistäminen ei ole este tai ongelma. Hän on voittanut arvokisamitaleja molemmissa lajeissa, Kähärä sanoo.

Tärkein kilpailu Kähärälle ja Mattilalle on alle 23-vuotiaiden EM-kisat, jotka järjestetään heinäkuussa Espoossa.

Lue lisää: Hyppypariskunta Jessica Kähärä ja Arttu Mattila treenaavat yhdessä kohti kovia tavoitteitaan: ”Välillä voi antaa vähän kritiikkiä”