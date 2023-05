Suomalaislähtöinen Bosse, 79, on maailman paras lajissaan – siemaili kisan aikana olutta!

Ruotsissa pitkään asunut Bo Pelander kertoi Aftonbladetille, mitä nautti hurjan urakan aikana.

Suomenruotsalainen Bo Pelander, 79, on edelleen todella kova juoksemaan.

Suomalaislähtöinen Bo Pelander on maailman paras lajissaan. Hän osallistui muutama viikko sitten 24 tunnin juoksuun, jossa taivalsi 147 kilometriä ja 50 metriä. Asiasta kertoo Aftonbladet.

Tulos on Ruotsin ennätys 80-vuotiaiden ikäluokassa. Vaikka Pelander on 79-vuotias, tulos on ennätyskelpoinen, koska Pelander täyttää 80 tänä vuonna.

Ruotsalaislehti kertoo, että Pelander on samalla maailman paras ikäluokassaan.

Kokeneen juoksijan energiatankkaus vuorokauden juoksun aikana hämmästytti.

– Söin spagettia jauhelihakastikkeella, jugurttia, voileipiä, kahvia, pannukakkua ja paljon olutta, Pelander kertoi Aftonbladetille.

Lehti kysyi, siemaileeko Pelander olutta kisassa juostessaan vai ruokatauon aikana.

– Nautin sitä ruoan kanssa. Tölkki olutta siinä, juoksija vastasi.

Pelander selvästi uskoo oluen voimaan. Hän kertoi nauttivansa harjoittelukaudella päivittäin kaksi litraa olutta.

Kyseessä on silti kova urheilija, joka on harrastanut juoksemista tosissaan jo yli 50 vuotta. Hän esimerkiksi kertoi lehdelle lopettaneensa maratonkilpailuidensa laskemisen saatuaan sata täyteen vuonna 2004.

Pelander juoksee edelleen noin 5 000 kilometriä vuodessa. Hän arvaili juoksukilometrejä kertyneen elämän aikana 150 000–160 000. Matka vastaa noin neljää kierrosta maapallon ympäri.

Pelander lähti Ruotsiin Suomesta vuonna 1965 kaverinsa houkuttelemana.

– Hän palasi takaisin kotiin kolmen viikon kuluttua, ja minä olen edelleen täällä, Pelander sanoi.