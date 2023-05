Suomen moukaritykki itsenäistyy hiljalleen tutussa pihapiirissä.

Silja Kososella on täydelliset asuinolosuhteet.

Suomen moukaritykki Silja Kosonen, 20, teki vuoden vaihteessa ”suuren” elämänmuutoksen.

– Muutin noin kymmenen metriä, Kosonen kertoo.

Turun Urheiluliittoa edustava Kosonen asui tähän asti synnynkodissaan Raisiossa. Nyt hän harppasi pihan poikki punaiseen sivurakennukseen, jota perhe kutsuu ”pikkumökiksi”.

– Kiva etäisyys. Saan itsenäistyä omassa rauhassa, mutta jos tarvitsen vanhempiani, he ovat lähellä. Lisäksi pääsen katsomaan kissojamme. Olen tottunut eläimiin.

Kosonen opiskelee germaanista filologiaa Turun yliopistossa toista vuottaan. ”Pikkumökki” on hänelle hulppea opiskelijaboksi. Erillisrakennus on käytännössä kaksio, jonka toinen huone on yhdistetty makuu- ja olohuone, toinen keittiö ja työhuone. Lisäksi talosta löytyvät suihku, vessa ja eteinen.

Kokonaisuuden viimeistelee yksityiskohta, jota voi parikymppisen kämpässä kutsua luksukseksi.

– Minulla on oma takka, jota polttelin talven kylmimpinä päivinä. Sitä ei ehkä kaikissa opiskelijakämpissä ole! On myös kiva, että koska kyseessä ei ole vuokra-asunto, mitään rajoituksia ei ole. Olen jo esimerkiksi nikkaroinut hyllyjä, Kosonen sanoo.

– Kunhan en polta kämppää maan tasalle, saan sisustaa miten haluan.

Silja Kosonen tositoimissa viime kesän Kalevan kisoissa.

Nuoren tähden asuinolosuhteisiin liittyy muitakin etuja. Kosonen tykkää itse ruoanlaitosta ja tarjoaa silloin tällöin aterian myös vanhemmilleen. Välillä isältä kuitenkin tulee tekstiviesti, että tulehan syömään.

– Käyn myös pesemässä pyykit vanhempien luona... tai ainakin vien pyykit äidille pestäväksi.

Kososen kodin kruunaa pihalle tehty kuulantyöntörinki. Hänen vanhempansa valoivat sen betonista yllätykseksi vuosia sitten, kun kuulantyöntöäkin harrastanut tytär oli reissussa.

– Harjoittelen välillä ringissä moukaripyörähdyksiä. Kuulalla en uskalla enää treenata, koska se voisi lentää ikkunastani sisään, Kosonen kertoo.

Kun matkat niin treenipaikoille kuin yliopistollekin ovat lyhyet, Suomen yleisurheilun suurlupauksella on täydellinen paikka kasvatella unelmiaan.

Kosonen jahtaa tänä kesänä alle 23-vuotiaiden EM-kultaa Espoosta ja uransa parasta sijoitusta aikuisten MM-kisoista Budapestistä.

Ei olisi lainkaan yllätys, jos Raision pikkumökkiläinen murskaisi Krista Tervon (74,40) Suomen ennätyksen jo lähiaikoina. Kovakuntoinen Kosonen on heittänyt tällä kaudella viisi kisaa, joiden tulosten keskiarvo on 71,59.