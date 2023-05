Superlupaus Saga Vanninen, 20, teki kohutun ratkaisun – tämä asia helpottui

Seitsenottelija Saga Vanninen vaihtoi valmentajaa viime kauden jälkeen. Hän avasi ratkaisunsa taustaa tiistaina.

Saga Vanninen on Suomen yleisurheilun suurlupaus.

Suomen yleisurheilun kirkkain tulevaisuuden timantti, seitsenottelija Saga Vanninen, 20, on koko yleisurheilukansan huulilla.

Vanninen otteli omat ennätyspisteensä 6 391 Itävallan Götzissä sunnuntaina.

Vanninen kolkutteli huipputuloksellaan jopa Suomen ennätystä, mutta Satu Ruostalaisen vuonna 1991 tekemä SE jäi kuitenkin toistaiseksi ylittämättä. Vanninen jäi ennätyksestä vain 13 pisteen päähän.

– Ei se (Suomen ennätys) ollut tavoite ennen kisaa, mutta sitten kun lähti menemään ihan hyvin, niin kyllähän se ärsyttää. Oli vielä paikkoja, joissa olisi ollut varaa parempaan, Vanninen harmitteli IS:lle.

Vanninen on ollut yleensä vahva heittolajeissa, mutta Itävallassa kuula ja keihäs eivät kulkeneet toivotulla tavalla. Muut lajit sujuivat mallikkaasti.

Vannisen ja hänen pitkäaikaisen koutsinsa Matti Liimataisen, 74, tiet erosivat viime kauden jälkeen. Nykyään Vannisen valmennuksesta vastaa Jesse Jokinen, 35.

Ratkaisu puhutti yleisurheilupiireissä.

– Ajattelin silloin syksyllä, että siinä kohtaa oli oikea aika vaihtaa valmentajaa. Kaipasin vähän vaihtelua, Vanninen sanoi.

Toimittajajoukko piiritti Saga Vannisen alle 23-vuotiaiden EM-kisojen mediatilaisuudessa.

Yhteistyö Jokisen kanssa on lähtenyt sujumaan mallikkaasti.

– Tuntuu, että tuollainen treeni toimii minulle. On tietysti jotakin haasteita, kun on etävalmennus. Ei pystytä tekemään ihan kaikkia treenejä yhdessä. Jesse käy kuitenkin viikoittain Tampereella.

Harjoittelun painopisteet ovat muuttuneet valmentajanvaihdoksen jälkeen, Vanninen kertoi. Erityisesti yksi osa-alue on pantu suurennuslasin alle.

– Juoksuun on panostettu selkeästi enemmän. Olemme tehneet määrällisesti enemmän, ja ihan juoksutekniikkaakin on jumpattu. Nopeusominaisuudetkin ovat menneet eteenpäin. Aika monipuolisesti on painotettu juoksua.

– Isoin ero on ehkä siinä, että aikaisemmin mentiin aika paljon voima edellä. Jokaisessa treenissä otettiin paljon irti. Nyt on selkeitä kevyitä jaksoja ja kovempia jaksoja.

Vanniselta kysyttiin, onko nuorempaa valmentajapolvea edustavan Jokisen kanssa helpompaa tulla toimeen kuin kokeneen Liimataisen.

– Ehkä vähän helpompi olla kuitenkin, kun ovat niin eri ikäluokkaa. Jesse ehkä tajuaa vähän paremmin (nuoria). Tulimme ”Masankin” kanssa hyvin juttuun, ei siinä mitään.

Vanninen teki yhteistyötä valmentajaguru Liimataisen kanssa noin viisi vuotta. Monivuotisen valmennussuhteen päättyminen riipaisee.

– Onhan se aika haikeaa. Kyllä Mattia kuitenkin aina välillä hallilla näkee. Hän valvoo joitakin treenejä ja antaa vinkkejä. Ei hän ole pois lähtenyt, vaikkei valmennuksessa olekaan mukana.