Kuulantyönnön ME-mies lähestyy jo 24 metrin havutusta.

USA:n kuulantyöntöjätti Ryan Crouser sai viime joulukuussa elämänsä heureka-hetken. Hän pohdiskeli työntötekniikkaansa illan pimeydessä kotiranchillaan Arkansas’ssa. Kello 22:n aikoihin välähti.

Crouser lähti siltä istumalta latoonsa, jonka sisälle hän on tehnyt kuulantyöntöringin. 201-senttinen ja 145-kiloinen köriläs loi ringissä tanssahdellen uuden, mullistavan tekniikan, jota hän itse kutsuu ”ristiaskeleeksi”, mutta jonka muut ovat nimenneet ”Crouserin liu’uksi”.

Maallikkotermein ilmaistuna Crouser päätti aloittaa pyörähdyksensä enemmän oikealta kuin aiemmin. Hän levensi ensimmäistä askeltaan ja lisäsi suoritukseen ylimääräisen askeleen.

– Pidempi askel ja pidempi kääntösäde tuottavat pidemmän matkan, jonka aikana kuulan vauhti voi kiihtyä, Crouser kertoi LA Timesille viime lauantaina.

Crouserin oivallus tuotti viikonloppuna hirmuista tulosta kilpailussa Los Angelesissa. Hän tirvaisi kuulan 23,56 metriin ja paransi omaa vanhaa maailmanennätystään 19 sentillä.

– Kaikkien aikojen paras kuulantyöntäjä löysi keinon kehittyä, LA Times kirjoitti.

Twitterissä pyörii mahtava video, jolla innostunut Crouser selittää neronleimaustaan toimittajajoukolle.

Crouserin, 30, omat puheet kuulostavat hurjilta. Uusi tekniikka ”napsahti kohdilleen”, muttei tuntunut vielä ”hiotulta”. Hän voi puskea omaa ennätystään vielä paljon eteenpäin.

– Olen todella innoissani. Tunsin, että minulla oli hirmuisesti voimaa ja onnistuin, mutta reserviin jäi vielä paljon. Luulen, että 23,70 on hyvin mahdollinen tulos, ja silloin jopa arvioin alakanttiin. Uskon, että 24 metriä on inhimillisesti mahdollista, mutta siihen tarvitaan jo jonkinlaista taikuutta, Crouser kommentoi hirmutyöntönsä jälkeen.

Jenkkimörssärin luvut hirvittävät. Vielä vuonna 2000 Arsi Harju voitti Sydneyssä olympiakultaa tuloksella 21,29. Nykyisin Reijo Ståhlbergin SE 21,69 on huipputasolla pelkkää paperia.

Kuula painaa edelleen 7,26, siis noin seitsemän maitotölkin verran. Crouserin kädestä mötikkä voi lentää kohta 24 metriin.

Crouser on ikään kuin kuulantyönnön hullu tiedemies, joka on urallaan mullistanut käsityksen siitä, mitä kuulantyönnössä voi tehdä. Hänen taustansa on hyvin kiinnostava.

Crouserilla on opiskellut tekniikkaa, mutta hän on tehnyt maisterintutkinnon rahoitusalasta. Hän on kiinnostunut matematiikasta ja fysiikasta, mistä on hyötyä kuulantyönnön kulmia ja voimia pohdittaessa.

Hän valmentaa itseään, kehittää uusia harjoituksia ja pohtii jatkuvasti parannuksia työntötekniikkaansa.