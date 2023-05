Etusuora-sivusto laittoi kansalliset ennätykset järjestykseen.

Kestävyysjuoksija Camilla Richardsson ilahdutti viikonloppuna kotimaisia urheilun ystäviä juoksemalla Lontoon pimeydessä 10 000 metrin Suomen ennätyksen 31.12,78. Ennätysparannus oli roima, sillä Vaasassa kasvanut Richardsson lohkaisi Annemari Kiekaran (o.s. Sandell) ennätyksestä yli 27 sekuntia.

Samalla matkan Suomen ennätys nousi monta pykälää maiden välisessä vertailussa. Richardssonin aika on nimittäin 33:nneksi kovin kansallinen ennätys. Tämä käy ilmi Etusuora-sivuston tekemästä vertailusta.

Sivusto on käynyt läpi miesten ja naisten yleisurheilulajit ja analysoinut sinivalkoisen ennätyksen sijoittumisen olympialajeissa.

Ykköslaji ei varsinaisesti yllätä, sillä se on miesten keihäänheitto. Aki Parviaisen SE 93,09 vuodelta 1999 on yhä kovaa valuuttaa, sillä sen edelle menevät vain Tshekin (Jan Zelezny 98,48) ja Saksan (Johannes Vetter 97,76) rekordit.

Myös kolme muuta SE:tä mahtuu G10:een eli kymmenen parhaan valtion sakkiin. Eduard Hämäläisen 10-ottelutulos 8 730 on kahdeksanneksi kovin ennätys, ja samalle sijalle yltää Wilma Murron viime kesänä hyppäämä seipään SE 485.

Neljäs kymmenen kärkeen oikeuttava Suomen ennätys on Olli-Pekka Karjalaisen moukarikaari 83,30, joka on sijalla kymmenen. Mika Halvarin hallissa pökkäämä kuulatulos 22,09 jää niukasti kymppikärjen ulkopuolella, sillä kemiläisen noteeraus on maailman valtioiden joukossa sijalla 13.

Kestävyysjuoksuissa ykköseksi nousee Jukka Keskisalo, jonka Zürichissä vuonna 2009 kellottama esteaika 8.10,67 on kestänyt hyvin aikaa. Myös naisten puolella paras kestävyysmatka on 3 000 metrin esteet. Sandra Erikssonin 9.24,70 on sijalla 32 eli niukasti Richardssonin tuoreen kympin ennätysajan yläpuolella. Samalla sijalla 33 majailee 5 000 metrin Suomen ennätys, joka on toistaiseksi Annemari Kiekaran nimissä. Hän juoksi vitosen aikaan 14.56,22 olympiavuonna 1996.

Henkilökohtaisilla pikamatkoilla kyyti on suomalaisille kylmempää. Esimerkiksi 100 metrillä löytyy 85 maata, joiden ennätys on parempi kuin Samuli Samuelssonin SE 10,16.