Oululainen Jaakko Putaala juoksi puolimaratonin ilman kenkiä alle kahdessa tunnissa.

– Katso, äiti! Tuo juoksee ilman kenkiä, Terwamaratonia seurannut lapsi huudahti viime lauantaina Oulussa.

Juoksija oli oululainen Jaakko Putaala, 40, joka juoksi paljain jaloin puolimaratonin, eli 21,1 kilometrin matkan. Putaalan juoksuvarustus sai kanssakilpailijatkin hämmentymään ja utelemaan, miten kauan juoksija on harjoitellut pystyäkseen moiseen.

Reaktiot saivat Putaalan lähinnä hymyilemään juoksun lomassa. Hän kertoo juttelevansa mielellään kanssakilpailijoidensa kanssa.

Ohjelmoijana työskentelevä Putaala aloitti juoksuharrastuksen noin neljä vuotta sitten. Hän juoksi aluksi paljasjalkakengillä, mutta totesi muutaman lenkin jälkeen kelien lämmetessä, ettei tarvitse niitäkään. Talvisin tosin Putaala vetää villasukat jalkaansa ja saattaa juosta jopa kolmen sukkakerroksen turvin pitkin pakkaspolkuja.

Hän kertoo juoksevansa viikoittain noin 20–40 kilometriä. Juokseminen paljain jaloin vaatii Putaalan mukaan totuttelua ja lempeän juoksutekniikan harjoittelemista.

– Jalkapohja on todella herkkä kapistus, joten kyllä se vähän kipristelee, jos juoksee esimerkiksi sora-alustalla, Putaala sanoo ja lisää:

– Kun on keholle lempeä juoksutekniikka ja on totutellut, pystyy kyllä juoksemaan epämiellyttävilläkin alustoilla.

Putaala Terwamaratonin puolikkaan jälkeen vuonna 2023.

Paljasjalkajuoksun ajatuksena on antaa jalkojen toimia luonnollisesti. Oululaismies on juossut viimeksi lenkkitossuilla 22 vuotta sitten armeijassa, jolloin hänelle kehittyi rasitusmurtuma sääriluuhun. Nyt hän on säästynyt pahemmilta vammoilta.

– Olen saanut jalkani kaksi kertaa kipeäksi sillä lailla, että olen joutunut lepäämään noin viikon verran. Ne ovat molemmat johtuneet siitä, että olen juossut omaan tasooni lähden liikaa tai liian kovaa, Putaala pohtii.

Vaikka Putaala juoksee paljon erilaisilla alustoilla, kuten metsässä, poluilla ja teillä, hän on satuttanut jalkapohjansa vain muutaman kerran. Juoksija on astunut kaksi kertaa lasinsirpaleisiin, jotka hän on joutunut ”kaivelemaan pois” kotona. Putaala on kerran joutunut vetämään tikun jalastaan.

– Lasinsirpaleet olivat noin kahden millimetrin kokoisia, joten niitä ei nähnyt paljaalla silmällä. Isommat lasinsirut ja kivet ovat helppoja väistää.

Putaalan oma ennätysaika puolikkaalla on 1.44.48. Hänen viime lauantain aikansa oli 1.50.52. Puolimaratonin Suomen ennätys on 1.02.50.

Jotkut ihmiset saattavat kysellä Putaalalta, eikö olisi nopeampaa juosta kengät jalassa. Putaala naurahtaa ja sanoo, että voi silloin viitata legendaariseen etiopialaisjuoksija Abebe Bikilaan.

Vuonna 1973 menehtynyt Bikila voitti maratonin olympiakultaa Roomassa 1960 – paljain jaloin.

– Vielä on tekemistä, että siihen pääsee! Kengät eivät kyllä rajoita menemistäni ainakaan vielä tässä vaiheessa, Putaala myhäilee.