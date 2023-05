Topi Raitanen juoksi heti uuden ennätyksensä – Santtu Heikkinen, 20, antoi polleille puheilleen katetta

Lempääläläislupaus aikoo alittaa 51 vuotta vanhan Suomen ennätyksen.

Euroopan mestari Topi Raitanen avasi kisakautensa Saksassa.

3000 metrin esteiden taitaja ei kuitenkaan juossut Karlsruhessa päämatkaansa, vaan 1500 metriä. Vedon perusteella Raitanen on iskussa, sillä suomalainen pysäytti A-erässä kellot aikaan 3.38,47, mikä on Raitasen uusi ennätys kyseisellä taipaleella.

Raitanen oli kilpailun seitsemäs jääden voittaja Jochem Vermeulenista vajaat kolme sekuntia.

– 1500 metrillä hain pahaa oloa jalkoihin ja samalla herättelin nopeita lihassoluja. Rataharjoituksissa kun pääpaino on estematkalla, niin on hyvä nähdä, että nopeuteni on säilynyt. En osaa sanoa, tuleeko kauteen toista 1500 metrin kilpailua, Raitanen arvioi yleisurheiluliiton tiedotteessa.

Hyvässä vedossa oli myös parikymppinen Santtu Heikkinen, joka juoksi 3.40,32. Tulos on Heikkisen uusi ennätys. Hän paransi viime syksynä juoksemaansa ulkoratojen ennätystä yli sekunnilla ja tänä talvena kipittämäänsä sisäratojen ennätystä 43 sadasosalla.

Lempääläläinen antoi näin ollen katetta koville puheilleen.

Kesäkuussa 21 vuotta täyttävä nuorukainen ilmoitti Tamperelaisessa aikovansa alittaa Pekka Vasalan Suomen ennätyksen 3.36,33. Vasalan vuonna 1972 juoksema veto on toiseksi pisimpään voimassa ollut SE.

– En tiedä miksi sitä ei ole vielä rikottu, koska se ei ole niin kova tulos kuin vaikkapa 800 metrin SE 1.44,10 (Ari Suhonen 1989). Sillä ajalla pääsee nykyäänkin esimerkiksi EM-finaaliin, huippulahjakkuudeksikin luonnehdittu Heikkinen latasi paikallislehdelle.

Kommenttien mukaan Heikkisen lyhyemmän aikavälin tavoite on kuitenkin peitota tonnivitosta viime vuodet hallinnut Joonas Rinne.

– Voitin Joonaksen jo kerran hallikaudella. Se oli eräänlainen merkkipaalu. Haluan kesällä jättää hänet kisoissa taakseni mahdollisimman monta kertaa, Heikkinen paalutti.

Vielä Karlsruhessa temppu ei onnistunut, sillä Heikkisen tavoin B-erässä juossut Rinne oli etevämpi ajalla 3.39,48. Rinne sijoittui erässä toiseksi, Heikkinen neljänneksi.