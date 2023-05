Senni Salminen on pitänyt uuden kultansa kanssa yhtä muutaman kuukauden.

Kolmiloikkaaja Senni Salmisella on uusi rakas.

Salminen linkkasi Instagramin tarinaosioonsa Far from Stell -artistin (oikealta nimeltään Stella Wickström) uuden kappaleen All over ja kehotti kaikkia heti ”kuuntelemaan mun tyttöystävän uuden biisiin”.

27-vuotias loikkaaja kertoi Ilta-Sanomille seurustelleensa Wickströmin kanssa muutaman kuukauden.

Wikcström julkaisi omalla Instagram-tilillään kappaleensa kansikuvan, josta hän kiitteli valokuvausta harrastavaa Salmista. Urheilijaa kiitettiin myös kappaleen kuuntelemisesta tuhat kertaa.

Salminen kommentoi uuden rakkaansa päivitystä sydämellä.

Salminen erosi monivuotisesta tyttöystävästään Piiti Blomqvististä viime vuoden keväällä.

Voit katsoa Salmisen julkaiseman yhteiskuvan Wickströmin kanssa klikkaamalla nuolta oikealle alla.

