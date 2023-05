Sara Lappalainen ei ollut päästä alttarille – häiden jälkeen helman alta löytyi yllätys: ”En ole ikinä nähnyt”

Häät toivat onnen hetken Sara Lappalaisen kauhean vuoden keskelle.

Harvalla on ollut niin huonoa vuotta kuin Sara Lappalaisella viime vuonna. Ensin juoksija sai suolistoloisen, joka pilasi harjoituskauden keväällä 2022.

Sitten hänen kumppaninsa Olli Lappalainen kaatui Porvoossa maantiepyöräilyn SM-kisoissa kesäkuussa 2022, ja tämä vaivutettiin muutamaksi päiväksi koomaan. Onneksi hän toipui täysin.

Syksyllä 2022 Lappalaisen (os. Kuivisto) akillesjänteet puhdistettiin leikkauksella. Mestariteoksen kruunasi talvi 2023, jolloin juoksija vietti aikaa alppimajahuoneessa Helsingissä. Laitevika nosti huoneen ”korkeuden” 2 000 metristä 3 000 metriin ja Lappalainen ajautui ylirasitustilaan.

Siinä välissä, lokakuun alussa 2022, Sara ja Olli Lappalainen avioituivat. Pari todellakin tarvitsi ja ansaitsi onnen hetkensä.

– Häät oli vuoden ainoa kiva ja positiivinen juttu. Juhla osui hyvään saumaan, Sara Lappalainen kertoo.

Mutta häät eivät olisi olleet juoksijan näköiset ilman pientä hasardielementtiä. Hän meni akillesjänneleikkaukseen heti 3.–4. syyskuuta järjestetyn Ruotsi-ottelun jälkeen. Hääpäivänä toipuminen oli siis vielä pahasti vaiheessa.

– Pystyin olemaan ilman keppejä, mutta jalat olivat siinä kunnossa, että pystyin juuri ja juuri kävelemän alttarille. Kirkon kynnys oli vaikein, Lappalainen sanoo.

– En ole ikinä nähnyt niin turvonneita jalkoja kuin sen päivän jälkeen. Pystyin pitämään vain sandaaleja. Illalla niiden remmit olivat kadonneet jalkojen sisään.

Juhlien jälkeen Lappalaiset lähtivät nauttimaan häämatkasta.

Tänä keväänä osa yleisurheilufaneista lienee pohtinut, kukahan tämä Sara Lappalainen oikein on, ja minne se Kuivisto katosi. Sukunimenvaihdos on aiheuttanut muun muassa Tokion olympialaisissa säväyttäneelle urheilijalle erilaisia huvittavia tilanteita.

Kotiseudulla Porvoossa vaihdosta on hetkellistä hyötyä.

– Minut tunnetaan pienessä kaupungissa aika hyvin. On ollut kivaa, kun on varannut jotain omalla nimellä, ettei ole ollut muiden hampaissa vaan on saanut olla rauhassa.

Lappalaisella, 31, itselläänkin on ollut totuttelemista.

– Istuin vastaanotolla, ja lääkäri huusi Lappalaista. Ihmettelin, miksei se mene.

Tilanne voi hyvinkin olla väliaikainen. Jos 800:n ja 1 500 metrin SE-nainen juoksee alkavalla kaudella tasollaan, ei ”kukaan enää edes muista mitään Kuivistoa”.

Ensi kesänä hän keskittyy enemmän pidemmälle bravuurimatkalleen, siis tonnivitoselle. Siirto on pitkän harkinnan tulos, vaikkei juoksija ”kasia” täysin jätäkään.

Lappalainen lähtee jahtaamaan Suomen ennätyksen rikkomista. Päätavoitteena ovat tietenkin Budapestin MM-kisat.