Viivi Lehikoisen rahariidassa uusi käänne!

Viivi Lehikoisen taistelu täydestä apurahasta jatkuu.

Viivi Lehikoinen kokee, että häntä on kohdeltu väärin.

Aitajuoksija Viivi Lehikoinen kertoo Ilta-Sanomille, että hän aikoo valittaa saamastaan apurahapäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei talvella myöntänyt Lehikoiselle täyttä 20 000 euron urheilija-apurahaa, vaan hänen oli tyytyminen puolikkaaseen summaan.

Päätös herätti ihmetystä, sillä Lehikoisella oli takanaan kausi, jona hän juoksi 400 metrin aitojen SE:n ja ylsi EM-finaaliin.

Lehikoinen ja hänen manageri-juristisiskonsa Inka Kärkkäinen tekivät OKM:n päätöksestä seikkaperäisen 25-sivuisen oikaisupyynnön.

Ilta-Sanomat kirjoitti aiemmin oikaisupyynnöstä ja on tutustunut sen sisältöön.

– OKM:stä tuli kielteinen päätös. Valitusprosessi jatkuu edelleen. Jatkamme hallinto-oikeuteen. Valitus on vielä työn alla, Lehikoinen kertoo nyt.

Otsikoissa on ollut myös esimerkiksi ringettepelaaja Susana Tapanin tapaus. Tapani sai Lehikoisen tapaan puolikkaan apurahan – jääkiekkoon. Hän kuitenkin päätti olla pelaamatta jääkiekkoa.

Lehikoinen kertoo, ettei halua verrata tilannettaan muihin.

– En mieti, mitä muut saavat. Enemmän valituksessa on kyse kriteereistä ja periaatteesta. Minua ei kiinnosta, miksi minä saan vähemmän ja joku toinen enemmän, vaan se, että kriteerit olisivat kaikille tasa-arvoiset.

Kesälajien täyden 20 000 euron apurahan sai 21 urheilijaa, joista 13 oli yleisurheilijoita. Lehikoisen oikaisuvaatimuksessa todettiin, että kaikki 20 000 euron apurahan saajat eivät täytä ministeriön hakuilmoituksessa mainittua kriteeriä ”kansainväliselle tasolle vakiintumisesta”.

Lehikoinen on vaatimuksensa sanojen mukaan osoittanut, että hänen tasonsa on vakiintunut korkealle. EM-tekojensa lisäksi hän ylsi SE-ajalla MM-välieriin, oli kaudella 2022 Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) suorituspisteissä neljänneksi paras suomalainen, ja on painellut Pariisin olympiakisojen 2024 tulosrajan alle kolmesti. Tuloksilla ei tosin ole vielä varsinaista merkitystä, koska rajan jahti alkaa vasta ensi heinäkuussa.

Apurahat jaettiin Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön esityksen mukaisesti. Lehikoisen oikaisuvaatimuksen mukaan HUY:n valmistelu oli pahasti puutteellinen.

Kohun keskellä Lehikoisen valmistautuminen uuteen kauteen on sujunut erinomaisesti. Hän on leireillyt sveitsiläisvalmentajansa Laurent Meuwlyn treeniporukassa ulkomailla yhteensä seitsemän viikkoa.

– Keväällä on tehty isoin muutos. Aitaharjoittelua on lisätty aiempaan verrattuna, Lehikoinen sanoo.

Lehikoinen kertoo, ettei häntä nähdä juuri Suomessa kisaamassa tänä kesänä. Edessä ovat vain Turun Paavo Nurmi Games ja Kalevan Kisat. Muutoin hän kisaa ulkomailla. Lehikoinen sanoo olevansa hilkulla päästä myös muutamaan Timanttiliigan osakilpailuun.