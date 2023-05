Wilma Murrolta suora­sukainen avautuminen somessa: "Oisko ok?"

Wilma Murto ei ole huolissaan, vaikka ulkokauden avauskisassa tulos jäi piippuun.

Suomen yleisurheilun ykköstähti Wilma Murto purki tuntojaan Twitter-tilillään Dohan Timanttiliigan osakilpailun jälkeen.

Ulkokauden avauskisassaan Murto pääsi yli vain avauskorkeudestaan 430 ja jäi kilpailun viimeiseksi. Murron ennätys on viime kesänä Münchenin EM-finaalissa syntynyt tulos 485. Tällä hallikaudella hän hyppäsi parhaimmillaan 480.

Hallitseva ulko- ja sisäratojen Euroopan mestari vakuutti kuitenkin sosiaalisessa mediassa, ettei ole huolissaan kesken harjoituskauden käydyn kisan heikosta tuloksesta.

– Tuntuu oudolta kisan jälkeen ulospäin perustella, että ei ole ihan kauhean pettynyt. Tähän mennessä on jo oppinut, ettei huono kisa kautta pilaa tai tee musta huonompaa ihmistä. Oisko ok, jos mulla kuitenkin ois ihan hyvä fiilis? Hommat on aikataulussa, vaikka tulos oli 430, Murto kirjoitti.

– Ja lisättäköön, että en siis ole pahoillani mistään kysymyksestä, viestistä tai kommentista. Kunhan pohdin.

Murto myös vastaili monien seuraajiensa kysymyksiin julkaisun kommenttikentässä. Hän muun muassa avasi, miksi päätti osallistua kisaan, vaikka harjoituskausi on vielä kesken.

– Mentiin mielenkiinnolla tsekkaamaan missä mennään, kun kerran kutsuttiin. Olisi se voinut hyvinkin mennä, mutta oman valmistautumisen kulun tuntien ei ollut mitenkään yllättävää ettei kisasuoritus ihan vielä irronnut.

Murron perjantai-illan kisaa sekoittivat myös Dohan hankalat olosuhteet.

– Ei ollut helpoin paikka hypätä kauden ensimmäiset pitkän vauhdin hypyt. Verryttelyssä oli aika ilkeä tuuli ja säätöä telineiden kanssa, Murto kertaili kisan jälkeen SUL:n tiedotteessa.

– Tulos oli huono ja hypyt teknisesti huonoja, mutta minulle jäi silti hirveän hyvä fiilis omasta juoksukyvystä. Juoksun tihennys ei vaan vielä täydestä vauhdista onnistunut, mutta juoksun teho ja vauhti olivat hyviä, joten kesää ajattelen ei huoleta.

Naisten seiväskisan voittoon hyppäsi Yhdysvaltain Katie Moon tuloksella 481.