Legendaarinen laji poistetaan yleisurheilun EM-kisoista

Euroopan yleisurheiluliitto on päättänyt, että maraton ei sisälly yleisurheilun EM-kisojen ohjelmaan kesän 2026 kisojen jälkeen.

Ensimmäiset yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut järjestettiin kesällä 1934 Torinossa. Olympiakisojen kuninkuusmatka maraton oli mukana myös EM-tasolla alusta lähtien – suomalaisten iloksi. Tehdäänpä katsaus lajin ensimmäisiin hallitsijoihin maanosan mestaruuskisoissa.

1934 Torino, mestari Armas Toivonen

1938 Pariisi, mestari Väinö Muinonen

1946 Oslo, mestari Mikko Hietanen

1950 Bryssel, hopea Veikko Karvonen

1954 Bern, mestari Veikko Karvonen

Kuten huomataan suomalaiset hallitsivat lajia suvereenisti, mutta vuoden 1956 jälkeen muutkin pääsivät juhlimaan. Alkuvuosikymmenten huikean voittoputken jälkeen seuraava Euroopan mestaruus nähtiin vasta uudella vuosituhannella, kun Janne Holmén voitti yllättäen maratonin Münchenin kisoissa 2002.

Nyt nuo sinivalkoiset sankariteot painuvat historiaan, koska Euroopan yleisurheiluliitto päätti viikko sitten pudottaa maratonin EM-kisojen ohjelmasta vuoden 2026 jälkeen.

Tilalle tulee uusi erillinen tapahtuma, jossa on mukana vain maantielajeja (10 km, puolimaraton ja maraton). Tämä Euroopan juoksukilpailu (European Running Championships) järjestetään ensimmäisen kerran huhtikuussa 2025 ja seuraavan kerran kaksi vuotta myöhemmin.

Perinteisiä Euroopan mestaruuskilpailuja on järjestetty vuodesta 2012 lähtien kahden vuoden välein. Olympiavuosina lajiohjelma on ollut kevyempi, eikä maraton ole kuulunut ohjelmaan. Amsterdamissa 2016 kestävyysjuoksijoille oli tarjolla puolimaraton. Sama on tilanne ensi vuonna Rooman EM-kisoissa, joissa miesten ja naisten pisin juoksumatka on 21,1 kilometriä.

Vuoden 2026 EM-kisat järjestetään Birminghamissa. Siellä maraton vielä juostaan, mutta sen jälkeen maanteiden ritarit siirretään omaan karsinaansa. EM-kisojen maraton ei siis yllä sadan vuoden ikään, ennen kuin se poistetaan näyttämöltä.