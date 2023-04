Yksi päätös romutti CeCé Telferin haaveet: ”Elämäni on ohi”

CeCé Telfer ei saa enää kilpailla naisten sarjassa yleisurheilua.

Transurheilija CeCé Telferin ”elämä meni pilalle” Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin (WA) päätöksen takia, kertoo CNN.

WA päätti hiljattain, että 31. maaliskuuta alkaen naisurheilijat, jotka ovat ”käyneet läpi edes osan miesten puberteetista”, eivät voi enää kisata naisten sarjassa.

Se tarkoitti yliopistosarjassa kisaavalle aitajuoksija Telferille sitä, ettei hän voisi enää tavoitella unelmaansa USA:n edustamisesta olympialaisissa.

Uutinen tuli Telferille shokkina.

– Olen täysin musertunut, Telfer totesi CNN:lle silmin nähden surullisena.

– Tuntui, että elämäni on ohi. Kaikki se, jonka eteen olen paiskinut valtavasti töitä, on nyt viety minulta pois. En olisi voinut kuvitella, että johtava kansainvälinen järjestö päättäisi vain sulkea ja demonisoida yhden urheilijaryhmän. Se on syrjintää, urheilija jatkoi.

WA:n puheenjohtaja Sebastian Coe kertoi BBC:n mukaan, että päätös perustuu naisurheilijoiden suojelemiseen.

– Päätökset ovat aina vaikeita, kun niihin liittyy eri ryhmien tarpeiden ja oikeuksien ristiriitoja. Meidän täytyy asettaa naisurheilun reiluus muun edelle, Coe avasi päätöstä.

Aiemman säännön mukaan transnaiset saivat kilpailla naisten sarjassa, jos he alensivat ensin testosteronitasonsa alle 5 nanomooliin litraa kohden ja pitivät tätä tasoa vähintään vuoden päivät.

Uuden säännön mukaan kaikilla naisurheilijoilla tason pitää olla alle 2,5 nanomoolia litraa kohden. Jos siis urheilijalla on esimerkiksi kromosomipoikkeavuus, hänen täytyy laskea hormonipitoisuus lääkkeiden avulla alle raja-arvon.

Arvon pitää olla nyt vähintään kaksi vuotta alle 2,5:n ennen kuin urheilija saa kisata naisten sarjassa.

Telfer aikoo sääntömuutoksesta huolimatta jatkaa rakastamansa lajin harjoittelua. Asemansa takia hänen on vain vaikea löytää valmentajaa.

Telfer on ottanut yhteyttä satoihin valmentajiin, mutta kukaan ei uskalla riskeerata ”mainettaan” ottamalla Telferin suojatikseen.

Telferillä on yksi viesti päättäjille.

– Jokaisella ihmisellä on oikeus kilpailla ja harjoittaa urheilua ilman syrjintää. Jos haluaa olla osa olympialaisia, täytyy noudattaa syrjimättömyyden periaatteita.