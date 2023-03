Suomen keihästähti on odottanut hänelle Turusta kuuluvia rahoja kuukausitolkulla – näin toimitusjohtaja selittää tilannetta

Paavo Nurmi Gamesissä jättilaakin heittänyt Oliver Helander odottaa sovittua palkkiotaan vielä yhdeksän kuukautta kisojen jälkeen, samoin moni muu. Kisapomo myöntää kassahaasteet.

Suomen merkittävimmän yleisurheilutapahtuman eli Turun Paavo Nurmi Gamesin suuri kohokohta viime kesäkuussa oli Oliver Helanderin 89,83 metrin keihäskaari. Tero Pitkämäen valmentama urheilija sijoittui ennätyksellään viime kauden maailmantilastossa peräti viidenneksi.

Tuosta illasta on nyt kulunut noin yhdeksän kuukautta, ja Helander odottaa edelleen Turusta merkittävää osaa sovitusta kilpailupalkkiostaan ja tulosbonuksestaan. Urheilija viestitti perjantaina, ettei halua kommentoida asiaa.

Samassa tilanteessa – summat toki vaihtelevat – on suuri osa niistä suomalaisista kärkiyleisurheilijoista, jotka olivat Turussa mukana rahapalkkiosopimuksella. Esimerkiksi Topi Raitanen ja Toni Kuusela odottavat saamisiaan.

Paavo Nurmi Gamesin toimitusjohtaja Jari Salonen myöntää tilanteen.

– Oliverilla on meiltä saamisia noin 3 000 euroa. Osa urheilijoiden palkkioista on todella edelleen maksamatta, mikä ei ole meille ylpeyden aihe, vaikka rästeille muodostuu koko ajan viivästyskorkoa. Lupaan, että asia on kunnossa ennen kuin neuvottelemme osallistumisesta tulevan kesäkuun tapahtumaan, hän sanoi.

Salonen kertoo, että PNG:n kassanhallinta on ollut viime kesän kisojen jälkeen ajoittain säätämistä. PNG selvisi vaikeimmat koronakesät 2020 ja 2021 hyvin, mutta viime kesä oli koko suurtapahtuman modernin 10-vuotisen historian ylivoimaisesti vaikein.

– Koronan haamu juoksi meidät silloin kiinni. Emme saavuttaneet tavoitteita lipunmyynnissä ja yritysasiakkuusmyynnissä. Vajetta kertyi 150 000–200 000 euroa, mikä on suomalaisessa yleisurheilussa tosi iso summa ja painaisi monet kisajärjestäjät kerrasta polvilleen. Ei saisi tietenkään olla niin, että artistit kärsivät siitä.

Myös ulkomaalaisia nimiurheilijoita houkutteleva Paavo Nurmi Games on noin vuosikymmenen ollut Suomen yleisurheilun ykköstapahtuma. Seivästä hypätään pääkatsomon edessä, kuvassa riman päällä iso vetonaula Wilma Murto.

Koronapandemian aikana moni kisajärjestäjä leikkasi pakon edessä urheilijoiden palkkioita, mutta PNG kasvatti niitä. Se sitoutui maksamaan viime kisoista suomalaisille urheilijoille yhteensä noin 60 000 euroa. Yhteensä viime kerran noin 450 000 euron urheilijabudjetista suoraan urheilijoille luvattiin 350 000 euroa.

Kymmenen vuoden aikana PNG on maksanut suomalaisurheilijoille noin puoli miljoonaa euroa palkkioina.

Palkkioiden maksaminen vasta kuukausia kisojen jälkeen ei ole tavatonta. Osa ulkomaalaisten urheilijoiden managereista saattaa laskuttaa vasta jälkikäteen. Dopingtestiin joutuvan urheilijan palkkio maksetaan vasta, kun tulee negatiivinen tulos, mihin saattaa mennä kuukausia.

Suomalaisten urheilijoiden nyt kokema viive on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen.

– Jos urheilija on viestittänyt, että palkkiolla on todella akuutti tarve, olemme panneet niitä maksuun ja siirtäneet rahat hänen urheilijarahastoonsa, Salonen sanoo.

Estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen on ollut mukana päämatkallaan Turussa joka kerta vuodesta 2018.

Ensi kesän kisoja rakennetaan täyttä häkää. Urheilijasopimuksista on valmiina noin 10 prosenttia, ja Turkuun on tarjottu jo noin sataa urheilijaa.

– Münchenin EM-menestys auttaa meitä varmasti tällä kerralla lipunmyynnissä, Salonen sanoo.

On erittäin todennäköistä, että kaikki Münchenin mitalistit eli Wilma Murto, Topi Raitanen, Kristiina Mäkelä sekä Lassi Etelätalo ovat mukana, samoin tuore hallipika-aitojen EM-ykkönen Reetta Hurske.

EM-hallikultaa voittaneen Reetta Hurskeen päämatka 100 metrin aitajuoksu on perinteisesti ollut Paavo Nurmi Gamesin ykköslajeja.

Milloin suomalaiset urheilijat sitten saavat rästinsä?

– Odotamme paraikaa opetusministeriön päätöstä tämän vuoden suurtapahtuma-avustuksista. Se on ollut meille noin 100 000–150 000 euroa.

PNG:n taustayhtiö Paavo Nurmi Turku Oy on vahva, sillä sen omistavat Suomen urheiluliitto, turkulaiset yleisurheiluseurat sekä monimiljonäärinä kuolleen juoksijalegenda Paavo Nurmen perikunta.

– PNG:n tulevaisuus ja laatu eivät ole yhden kesän takaiskuista huolimatta millään lailla uhattuina, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Tapahtuma kuuluu Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin kisakategoriassa kakkoskoriin. Yläpuolelta löytyy vain Timanttiliiga.

Artikkelia korjattu kello 14.23. Tosin kuin aluksi väitettiin, Turun kaupunki ei kuulu Paavo Nurmi Turku Oy:n omistajiin.