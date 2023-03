Liikuttunut Reetta Hurske kuvaili tuntemuksiaan upean EM-kullan jälkeen: ”Tuntui vähän hämmentävältä”

Euroopan mestaruuteen päättynyt vahva hallikausi enteilee omaa ja Suomen ennätystä 100 metrin aidoissa kesällä.

Reetta Hurskeesta tuli ensimmäinen suomalaisnainen, joka voitti aitajuoksussa arvokisamitalin. Hurske, 27, voitti Istanbulin EM-hallikisoissa naisten 60 metrin aitajuoksun näytöstyyliin.

Hurske hallitsi loppukilpailua suvereenisti, hän johti lähtölaukauksesta maaliin. Voittoaika 7,79 sivuaa Hurskeen omissa nimissä olevaa Suomen ennätystä.

Maalissa Hurskeen oli vaikea hillitä tunteitaan. Euroopan mestaruus kosketti syvältä, kyyneleet puskivat pintaan.

– Totta kai tuntui hyvältä, samalla vähän hämmentävältä. Olen nyt Euroopan mestari, Hurske sanoi puhelimitse Istanbulista.

Oliko EM-kullan tuonut esitys täydellinen juoksu?

– En halua sanoa, että se oli täydellinen, mutta se oli nappijuoksu tähän päivään, ja se riitti, Hurske sanoi iloisena.

Hurske sanoi Ylelle, että hän sai aggressiivisen lähdön.

– Tuntui, että se meni tosi hyvin eteenpäin. Siinä ei annettu kauheasti siimaa. Sen jälkeen vain toivoin, että se kestää. Sitten kun tajusin, että tulen viimeiseltä aidalta alas ja kukaan ei ole näköpiirissä siinä vieressä, niin tiesi, että enää tämä loppusileä, ja sitten se on siinä! Hurske sanoi Ylelle.

– Oli se aika hieno fiilis! Tiesin, että en ole 13 metrin loppusileällä niin huono. Tavoite oli voittaa Istanbulissa kolme erää, ja siinä onnistuin, Hurske iloitsi IS:lle.

Reetta Hurskeen tunteet ryöpsähtivät maalilinjan ylitettyä valloilleen. Hurske kukisti Nadine Visserin viidellä sadasosasekunnilla.

Hurske myönsi jännittäneensä loppukilpailua hurjasti. Eikä vähiten sen takia, että hän oli hallikauden tilastoykkönen. Hän tiesi olevansa hyvässä kunnossa, ja että mahdollisuudet voittaa EM-kulta olivat suuret: hän oli haastajan sijasta suurin voittajasuosikki.

– Oikeastaan vasta välierän jälkeen iski se kovin jännitys. Kun välierän jälkeen menin syömään ja takaisin hotellihuoneeseen, niin siinä vaiheessa alkoi jännitys, että ei hitto, vielä pitäisi illalla jaksaa, ja silloin on tosi kyseessä. Olin myös aika hermostunut call roomissa, kun tiesin, että nyt on minun urani tähtihetki ja minulla on oikeasti mahdollisuuksia. Sitten mieleen tuli se, mitä tänne on tultu hakemaan, Hurske kuvaili Ylelle.

Hurske myöntää, että erinomainen hallikausi – viisi kertaa Suomen ennätyksen parantaminen ja Istanbulissa vielä sivuaminen – antaa hyvät lähtökohdat kesään.

– Totta kai on kutkuttavat odotukset, ei sitä sovi kiistää. Tavoitteeni on juosta kesällä oma ennätys (12,78 vuodelta 2019) ja Suomen ennätys (Annimari Korte 12,72). Niin hyvin treeneissä on myös 10 aitaa on kulkenut, Hurske sanoo.

– Tähän on tultu vuosikausien työn ansiosta. Myös sen takia, että olen ollut ehjä ja terve. Olemme löytäneet sopivan tavan treenata. Pääsääntöisesti harjoitteluni koostuu aitajuoksusta ja voimaharjoittelusta. Kaikki ylimääräinen on jätetty pois ja on keskitytty olennaiseen, Hurske lisää.

Hurske kiitti vuolaasti valmentajaansa Marjukka Suihkoa.

Reetta Hurske kietoutui voiton kunniaksi Suomen lippuun.

– En voi edes sanoin kuivailla, kuinka iso merkitys hänellä on. Me olemme yhdessä kasvaneet tähän minun urheilu-uraani. Hän tekee tosi paljon töitä minun eteeni oman päivätyönsä ohella. Olen siitä ikuisesti hänelle kiitollinen.

Nyt Hurske aikoo levähtää hetken, ennen kuin työ kesäkautta kohti alkaa. Myöhemmin keväällä on edessä muutaman viikon leiri etelän lämmössä Espanjan Teneriffalla.

– Siellä pääsee treenaamaan ulkona pidempää matkaa ja useampaa aitaa, Hurske sanoo.

Sama onnistuu Tampereen Pyrinnön urheilijalta Tampereella sisätiloissakin, sillä Pirkkahallissa pääsee harjoittelemaan täyttä 100 metrin aitamatkaa.

Suomi on voittanut EM-hallikisoissa kaksi kultamitalia viimeksi 42 vuotta sitten. Ennen Hursketta seiväshypyn hallitseva ulkoratojen Euroopan mestari Wilma Murto toisti mestaruutensa hallissa lauantaina. Hurske vähän harmitteli, että Murto oli ehtinyt palata Suomeen aikaisemmin sunnuntaina.

– Minulle sanottiin, että ”kyllä sä teet wilmat”. Minä sitten tein. Kyllä me varmaan ehdimme Wilman kanssa mitalikahvit juomaan myöhemminkin, Hurske mainitsi Ylelle.

Reetta Hurske (toinen vas.) hallitsi naisten 60 metrin aitajuoksun loppukilpailua alusta loppuun.

Hurske kantaa Euroopan mestari -arvonimeä uransa loppuun asti. Hän silti toivoo, ettei se muuta hänessä mitään.

– Totta kai Euroopan mestari on hieno titteli, mutta toivon, ettei se ihmisenä muuta minua millään tavalla, Hurske sanoi.