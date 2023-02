Lotta Haralan SM-hallikisat päättyivät ikävään diskaukseen varaslähdön takia. Hän avautui Instagramissa säännöistä ja toivoi niihin muutosta.

Aitajuoksija Lotta Harala, 30, kritisoi yleisurheilusääntöjä Instagramissa.

Urheilija diskattiin sunnuntaina SM-hallikisojen 60 metrin aitajuoksun finaalissa, koska reaktiolaitteen mukaan hän otti varaslähdön.

Harala on itse eri mieltä asiasta.

Haralan lisäksi myös hänen kilpakumppaninsa Annimari Korte diskattiin vilppilähdön takia.

Maanantaina Harala kyseenalaisti hylkäyspäätöstä julkisesti. Hän ei pidä reaktiolaitteita riittävän hyvinä erottamaan kaikkia varaslähtöjä.

– Useampi urheilija joutui jälleen viikonloppuna diskatuksi, koska laitteet näyttivät vilppilähtöä, vaikka mitään sellaista ei pystynyt näkemään, Harala kirjoitti Instagram-tarinassaan.

Haralan mukaan lähes jokaisissa kisoissa reaktiolaitteiden kanssa on ongelmia, jolloin ne eivät toimi. Hän toteaa, että laitteet saattavat ilmoittaa varaslähdöstä, vaikka urheilija nousisikin telineestä vasta lähtölaukauksen jälkeen.

– Koko ongelman ydin on siinä, että on jo vuosia tutkimustiedon perusteella tiedetty, että ihminen pystyy reagoimaan nopeammin kuin tuo tämän hetkinen varaslähdön raja 0,1 sekuntia on.

– Nyt huippulähdöt tulkitaan varaslähdöiksi ja hyvät reagoijat kärsivät vanhentuneesta ja huonosta säännöstä.

Aituri jakoi tilillään myös videon tilanteesta, josta hänet diskattiin. Hän kysyi seuraajiltaan, näyttikö niiden mielestä tilanne varaslähdöltä.

Esimerkiksi yleisurheilija Maria Huntington vaikutti olevan Haralan puolella.

– Ihan farssi. Onneksi keskiviikkona on taas uusi mahdollisuus mitata kunto radalla.

Huippuvireessä ollut pika-aikajuoksija Reetta Hurske kertoi myös kommenteissa oman mielipiteensä.

– Ymmärrän, että raja on vedettävä johonkin, ja se on tällä hetkellä 0,100. En ota kantaa, että onko se oikea. Kuitenkin lähdön ollessa tasainen olisi mielestäni oikeudenmukaisempaa antaa punaisen sijasta keltainen kortti.