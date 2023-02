AL: Tämä on nykyään Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen päätyö

Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen keskittyvät yrittäjyyteen.

Suomen entiset keihäänheiton tähdet Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen vaikuttavat nykyään metsänhoitoalalla.

Heidän päätyönsä on joulukuussa 2021 perustamansa yritys Pitkämäki & Ruuskanen Forest oy. Aamulehti kertoo, että ideana on kartuttaa yrityksen omaa metsäomistusta. Yritys on kiinnostunut hankkimaan metsää hoidettavaksi mistä päin tahansa Suomea tahansa.

Keihäskaksikon yritys on vasta alkutaipaleellaan. Ensimmäisenä toimintavuonna yritys keskittyi pääasiassa hankintahakkuisiin. Ruuskasen mukaan nämä muodostivat noin 85 prosenttia liiketoiminnasta. Tänä vuonna tavoitteena on saada vauhtiin lentolannoittaminen.

Ruuskanen kertoi AL:lle, että yrityksen ensimmäinen vuosi oli myllerrystä, sillä laskelmat oli tehty ennen polttoaineiden hintojen nousua ja inflaation kiihtymistä.

– Ensimmäinen tilikausi oli maltillisen pieni, mutta seuraava on varmasti tuplasti tai triplasti paremmin.

Pitkämäki saavutti keihäänheittourallaan maailmanmestaruuden lisäksi MM-hopeaa ja -pronssia, olympiapronssia ja kolme EM-mitalia. Ruuskanen voitti olympiahopean lisäksi Euroopan mestaruuden ja EM-pronssia.

Toissa vuonna huippu-uransa lopettanut Ruuskanen ei ole haikaillut takaisin kepin varteen.

– Yrittäjyyttä ja perhearkea. Oikein hyvä on tällä hetkellä olla. Ei ole sitä pelkoa, että Ruuskasen poika tekisi comebackia ja tulisi taas heittelemään, hän sanoi Aamulehdelle.

Pitkämäki lopetti huippu-uransa 2019, minkä jälkeen hän on toiminut valmentajana.

Viime syksynä hän yllättäen irtisanoutui Urheiluliiton keihäänheiton lajivalmentajan pestistään.