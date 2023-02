Kysymys Wilma Murrosta sai SM-voittajan hekottamaan – näin Suomen seivästähdet tulevat toimeen yhteisillä kisareissuilla

Elina Lampela on iloinen Wilma Murron menestyksestä – ja seurasta ulkomaan kisareissuilla.

Oulun Pyrinnön Elina Lampela hyppäsi lauantaina seiväshypyn Suomen mestariksi SM-hallikisoissa Helsingin Liikuntamyllyssä vahvalla tuloksella 451. SM-voitto on Lampelalle hallikisoista uran toinen. Ulkoradoilla hän juhli ensimmäistä SM-kultaansa viime elokuussa Joensuussa.

Tuore voittaja oli kisan jälkeen iloisella tuulella, mutta kysymys kovimman kilpakumppanin puuttumisesta sai odotetun suuntaisen vastauksen.

Harmittiko, ettei Wilma Murto ollut mukana kisassa?

– Kyllähän se varmaan, Lampela hekottaa rempseästi.

– Tavallaan tämä voitto ei ehkä tunnu niin hyvältä, kun Wilma ei ollut mukana, Lampela jatkaa virnistäen.

Hallitseva Euroopan mestari Murto oli ilmoittautunut mukaan SM-halleihin, mutta kertoi perjantaina jättävänsä kilpailun väliin valmistautuakseen maaliskuun alussa Turkissa pidettäviin EM-halleihin.

Murron viime kesän EM-kulta ja hurja SE-parannus sähköistivät hetkessä muutenkin hyvässä noususuhdanteessa olleen naisten seipään kenties yleisurheilun lajikirjon suomalaisittain kiinnostavimmaksi.

Murron vanavedessä lupaavaa nousua tekevä Lampela on äärimmäisen iloinen Murron läpimurrosta lajin terävimmälle huipulle.

– Tosi hyvää esimerkkiä siitä saa. Olen nähnyt niin läheltä Wilman uraa tosi varhaisesta vaiheesta asti. Olemme kuitenkin samaa ikäluokkaa ja olemme aina kisanneet nuoresta asti samoissa kisoissa, lauantaina 25 vuotta täyttänyt Lampela sanoo.

– On nähnyt läheltä sitä Wilman kehitystä, niin kyllä se antaa paljon. Näkee vähän, kuinka kaukana vielä olen ihan huipuista, ja mitä minun pitää vielä parantaa. Se inspiroi.

Wilma Murron EM-kulta inspiroi myös Elina Lampelaa.

Lampelalle Murron noususta huipulle on ollut myös käytännön tasolla rutkasti hyötyä. Ensimmäistä kertaa hallikauden kovia kansainvälisiä kisoja tänä talvena kiertäneelle Lampelalle uusiin rutiineihin on ollut huomattavasti helpompi oppia, kun matkassa on yksi todella tuttu naama.

Kaksikko kiersi tammi- ja helmikuussa yhteensä neljä hallikisaa Ranskassa.

– Tämä hallikausi on ollut tosi erilainen. Aiempina hallikausina en käynyt juurikaan ulkomaan kisoja, ja hallikaudet ovat muutenkin olleet välillä aika vaikeita treenijumien ja muiden ongelmien takia, Lampela kertaa.

– Reissaaminen ja myöhäiset iltakisat vaativat totuttelua. Tämä on ihan hyvää treeniä kesääkin varten.

Ranskan reissusta Lampelalle jäi käteen uusi ennätystulos 455 ja paljon arvokasta kokemusta.

– Saa tutustua muihin hyppääjiin. Arvokisoissa karsinnan rytmi on aivan erilainen, kun odotellaan kauan ennen omaa hyppyä. Nyt esimerkiksi yhdessä Ranskan kisassa oli melkein tunti väliä hyppyjen välillä. On hyvä, että sitä saa treenattua arvokisoja varten.

Yhteispeli Murron kanssa tien päällä on toiminut Lampelan mukaan hyvin.

– Wilma tuntee muita hyppääjiä tosi hyvin. Itselle on helpompaa mennä mukaan, kun Wilma on siellä seurana, Lampela kuvailee.

Silloin tällöin hotellihuoneenkin tien päällä jakaneen kaksikon välit ovat kaikesta päätellen lämpimät.

– Tulemme kyllä tosi hyvin toimeen. On samoja kiinnostuksen kohteita, ja olemme hyviä kavereita. Meillä on tosi mukavaa reissata Wilman kanssa, Lampela kertoo.

Lauantaina mestaruus ei irronnut Murron poissaolosta huolimatta aivan helpolla, sillä Lampela joutui käyttämään jo korkeudessa 420 kaikki kolme yritystä.

– Juoksu kulki tosi hyvin, ja sen takia seipäät menivät alussa vähän löysäksi. Jouduin muuttamaan sitten vähän otetta ja etäisyyksiä, Suomen mestari kommentoi alkuvaikeuksiaan.

Elina Lampela onnistui alkuvaikeuksien jälkeen hyvin Helsingissä.

Voittotulos 451 ylittyi toisella yrityksellä. Saga Andersson oli toinen kauden parhaallaan 444.

Loppuun Lampela yritti vielä kolmeen otteeseen ylitystä ennätyskorkeudesta 460, mutta se jäi haaveeksi.

– Tosi hyvä kisa. Olisi ollut mahkut hypätä se 460 tänään, ja vähän se jäi harmittamaan. Mutta nyt ainakin tietää, että vielä hallikauden lopullakin kulkee ja on mahdollisuuksia hypätä korkealta, Lampela sanoo.

– Olen kyllä odotellut hallikaudelta vielä isompaa ennätysparannusta, ja on se vielä mahdollistakin, SM-kultamitalisti povaa.

Lampela oli viime kesänä Münchenin EM-kisoissa 11:s ja Eugenen MM-kisoissa 26:s.Tokion vuoden 2021 olympialaisten karsinnoissa hän jäi ilman tulosta.