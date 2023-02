Suomen yleisurheilupomon yllätyssiirto – sai kansainvälisen huipputehtävän

Tuomo Salosen uusi työnantaja on yleisurheilun dopingvalvontaelin Athletics Integrity Unit.

Suomen urheiluliitossa vuodesta 2020 huippu-urheilujohtajana toiminut Tuomo Salonen, 33, kertoi torstaina tehneensä kovan peliliikkeen työrintamalla.

Oikeustieteiden maisteri, entinen maajoukkuetason maileri jättää yllättäen Urheiluliiton ja siirtyy kansainvälisiin tehtäviin.

Salonen kertoi torstaina SUL-yhteisölle, että hänen uusi työnantajansa on Athletics Integrity Unit. Kyse on yleisurheilun kansainvälisestä dopingtutkintayksiköstä, joka on viime vuosina rekrytoinut paljon osaavaa työvoimaa. Salonen tuntee dopingjuridiikkaa ja teki alalta myös yliopiston lopputyönsä.

AIU perustettiin 2015, kun silloin IAAF-nimisessä Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa oli paljastunut valtavia korruptioskandaaleja, jotka ulottuivat myös antidopingtyöhön. AIU on eriytetty nykyisen kattojärjestön eli World Athleticsin toiminnasta täysin, ja sitä pidetään kyvykkäimpänä antidopingtoimijana suurissa kansainvälisissä urheilumuodoissa.

Salosen uusi työ alkaa maaliskuussa Istanbulin EM-hallikisojen jälkeen.