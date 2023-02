Pahin kilpakumppani loukkaantui – Reetta Hurskeesta tuli EM-kisojen jättisuosikki

Puolan Pia Skrzyszowskan loukkaantuminen nostaa Reetta Hurskeen osakkeita merkittävästi.

Naisten 60 metrin aitajuoksun hallikauden maailmanlistaa johtava Puolan Pia Skrzyszowska loukkaantui keskiviikkona Torunissa järjestetyn kisan yhteydessä.

Loukkaantumisen vuoksi Skrzyszowska päättää hallikautensa ja keskittyy ulkoratakauteen, eikä siis osallistu EM-hallikisoihin.

Skrzyszowskan loukkaantuminen nostaa Tampereen Pyrinnön Reetta Hurskeen EM-kisojen ykkössuosikiksi, sillä hän on tällä hetkellä maailmantilastossa kakkosena.

Useampaan otteseen alkuvuodesta 60 metrin aitojen Suomen ennätystä parantanut Hurske kellotti samaisessa Torunin kisassa tuoreimman huippuaikansa 7.81.

Maailmanlistalla seuraavana oleva eurooppalainen on Hollannin Nadine Visser, joka on sijalla viisi. Hän kellotti niin ikään Torunissa oman kauden parhaansa, mikä on 7.85.

Yleisurheilun halli-EM-kisat järjestetään Istanbulissa 2.-5. maaliskuuta.