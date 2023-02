Lotta Harala tykitti taas kovan ajan – Annimari Korte ei ilmestynyt finaaliin

Lotta Harala oli taas mainiossa vireessä 60 metrin aitajuoksussa. Annimari Korte ei käyttänyt finaalipaikkaansa.

Tampereen Pyrinnön Lotta Haralan, 30, ennätys 8,00 sekuntia 60 metrin aitajuoksussa kolme viikkoa sitten ei jäänyt päiväperhoksi.

Harala juoksi torstai-iltana oman seuransa kisoissa Tampere Indoor Meetingin 2023:ssa taas mainiosti. Alkueräaika 8,03 on tarkalleen sama kuin maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna kilpailtavien EM-hallikisojen tulosraja.

Loppukilpailussa voittaja Harala jäi alkueräajastaan 0,03 sekuntia. Tampereelle ilmestyi viivalle myös tuoreista terveysongelmistaan julkisesti kertonut Annimari Korte, 34. Hän juoksi alkuerässä 8,25, joka riitti loppukilpailuun. Sinne Korte ei kuitenkaan ilmestynyt viivalle.

Terveysongelmista kärsinyt Annimari Korte lunasti alkuerästä tiketin finaaliin, mutta jätti sen väliin.

Vaikka yli 10 vuotta sitten arvokisoissa debytoinut Nooralotta Neziri, 30, jättää koko hallikauden taannoisen kantapääleikkauksen takia väliin, Suomella on kolme tulosrajan kautta valintakelpoista naispika-aituria Istanbulin hallikisoihin.

Haralan lisäksi Korte rikkoi tulosrajan juoksemalla 5. helmikuuta 8,03. Korte ei ole uransa aikana kovin useasti panostanut hallikauteen nyt nähdyllä tavalla.

Hallikauden tähän asti loistokkain suomalaisyleisurheilija on kuitenkin ollut Reetta Hurske, joka on jo murskannut Nezirin 2021 juokseman SE-ajan 7,91 peräti sekunnin kymmenyksellä. Hurske on tykittänyt alle Nezirin ennätyksen peräti seitsemän kertaa. Hän on kilpaillut taajaan ulkomailla ja jätti Tampereen tapahtuman väliin.

Euroopan hallitilastossa suomalaisten sijoitukset ovat erinomaiset: Hurske on kakkonen, Harala 9:s ja Korte 12:s. Maailmantilastossakin Hurske kiitää kolmosena.

Suomen joukkue Istanbulin EM-kisoihin valitaan 21. helmikuuta.