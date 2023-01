Kuva: Tässä on kiekkojätti Daniel Ståhlin uusi rakas

Kiekonheittäjä Daniel Ståhl vaihtoi valmentajaa ja löysi rakkaan vierelleen.

Sinikeltainen urheiluväki sai lauantaina romanttisen ilouutisen, kun kiekonheiton olympiavoittaja Daniel Ståhl kertoi seurustelevansa. Suomalaistaustainen Ståhl julkaisi Instagramiin kuvan, jossa hän poseerasi yhdessä kuulantyöntäjä Fanny Roosin kanssa.

– Hirmuisen kiva ilta smoolantilaisen daamini kanssa Ruotsin yleisurheilugaalassa, Ståhl kirjoitti.

Ruotsalaisten yleisurheilijoiden kauden päätöstilaisuus järjestettiin Djurgårdenissa sijaitsevassa Cirkus-rakennuksessa, joka rakennettiin sirkuskäyttöön 1800-luvulla. Paikka on tuttu esimerkiksi nyrkkeilyn seuraajille, sillä tukholmalaisella tapahtuma-areenalla käytiin jo sata vuotta sitten armottomia kamppailuja.

Ståhl vahvisti romanssin lauantaina Aftonbladetille. Jo aiemmin Ruotsin yleisurheiluliitto oli kertonut, että Ståhl ja Roos muuttavat lähiaikoina Skooneen. Uusi asuinpaikka on Malmö, jossa he harjoittelevat jatkossa uuden valmentajan alaisuudessa.

Kun Ståhlia ja Roosia valmentanut islantilainen Vesteinn Hafsteinsson päätti palata kotisaarelleen, kaksikon piti etsiä uusi luottohenkilö.

Sellainen löytyi Malmöstä, jossa Staffan Jönsson on valmentanut pitkään. Nyt hänen ryhmäänsä liittyvät olympiavoittaja Ståhl ja Roos, jonka ennätys kuulassa on 19,29. Ståhlilla on ikää 30 vuotta, ja Roos on kaksi vuotta nuorempi.