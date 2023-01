Nyt on kokoa! Suomalaisten rakastama kiekkomörkö löysi jopa itseään isomman luottomiehen

Ruotsalainen olympiavoittaja aloittaa yhteistyön uuden valmentajan kanssa uudessa kaupungissa.

Kiekonheittäjä Daniel Arvid Paavali Ståhl on ollut lajinsa hallitsija usean vuoden ajan. Suomalaisen äidin ja ruotsalaisen isän poika voitti MM-tittelin vuonna 2019 ja kesällä 2021 hänestä leivottiin olympiavoittaja Tokion kisoissa.

Kausi 2022 meni alakanttiin arvokisojen osalta, sillä Ståhl jäi ilman mitalia niin Eugenen MM-kisoissa (4:s) kuin Münchenin EM-areenalla (5:s).

Alkuviikosta Ruotsista tuli uutinen, jossa kerrottiin kiekkojätin menettävän pitkäaikaisen valmentajansa. SVT:n uutisen mukaan islantilainen Vesteinn Hafsteinsson palaa kotisaarelleen, eikä jatka Ståhlin tai toisen sinikeltaisen kiekkosankarin, Simon Petterssonin valmentajana.

Nyt Ruotsin valtiollinen televisioyhtiö kertoo Hafsteinssonin seuraajan nimen. Hän on Staffan Jönsson, joka on entinen kiekonheittäjä ja Ruotsin mestari vuodelta 2005. Ainakin yhdessä asiassa 41-vuotias valmentaja on suojattiaan edellä. Hänellä on nimittäin pituutta 202 senttiä, kun Ståhlin mitaksi ilmoitetaan tasan 2 metriä.

Valmentajan lisäksi Ståhlin elämässä tapahtuu toinenkin muutos. Hafsteinssonin alaisuudessa Ståhl harjoitteli pääasiassa Växjössä, mutta nyt treenipaikka vaihtuu etelämmäksi. Kaksikko harjoittelee jatkossa Malmössä, ja lisäksi ryhmään liittyy kuulantyöntäjä Fanny Roos.

Jönssonin mukaan 30-vuotias Ståhl ei ole vielä saavuttanut uransa lakipistettä.

– Daniel on riittävän vahva, mutta on teknisiä juttuja, joita analysoimme yhdessä Danielin kanssa ja uskon hänen vielä kehittyvän, Jönsson sanoi.