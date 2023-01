Usain Boltia huijattiin – tililtä katosi miljoonia euroja

Jamaikalaisen sprintteri-ihmeen Usain Boltin sijoittamia varoja on kadonnut investointiyhtiön silmien alta.

Kahdeksankertainen olympiavoittaja Usain Bolt on joutunut mediatietojen mukaan suuren huijauksen kohteeksi. Asiasta kertoo ME-miehen manageri Nugent Walker jamaikalaiselle The Gleaner -lehdelle.

Walkerin mukaan ex-juoksija huomasi asian keskiviikkona, minkä jälkeen hänen taustajoukkonsa ryhtyivät selvittämään asiaa. Nyt asia on viranomaisten tutkittavana.

36-vuotias Bolt on ohjannut tulojaan investointirahastoon kymmenen vuoden ajan. Kyseinen yritys on The Gleanerin mukaan Stocks and Securities Limited (SSL).

Usain Bolt oli juoksuratojen show-mies.

Nyt tilitiedot käydään läpi koko ajanjaksolta, kertoo The Guardian. Walker ei kerro Boltin sijoittamien varojen määrää, mutta The Gleaner ilmoittaa kadonneiden varojen määrän miljooniksi dollareiksi. Tähtijuoksijan rahojen katoaminen saattaa olla osa SSL:ään liittyvää petosvyyhtiä.

Bolt oli vuosien ajan yksi maailman parhaiten ansaitsevista urheilijoista. Esimerkiksi vuonna 2016 hänen vuositulonsa olivat 30 miljoonaa euroa. Summaan sisältyivät palkintorahat, starttirahat ja sponsorisopimusten tuotot.

Jamaikalainen juoksi itsensä maailman tietoisuuteen Pekingin olympiakisoissa 2008 ja hallitsi sen jälkeen pikajuoksuareenoja vuoteen 2017 asti. Suomessa Bolt kilpaili nuorena poikana vuoden 2005 MM-kisoissa.