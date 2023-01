Video: 105-vuotias Ilmari Koppinen on häkellyttävässä kunnossa – tämän ME-mies kertoo pitkän iän salaisuudeksi

1600 mitalia urallaan saavuttanut Ilmari Koppinen kisasi nimikkokilpailuissaan 105-vuotissyntymäpäivänään.

Salo

Kun Ilmari Koppinen astuu kuularinkiin, äänet hiljenevät ja kännykät nousevat. Paitsi että Koppinen on äärimmäisen kova urheilumies, hän täyttää sunnuntaina 105 vuotta.

Suurin osa meistä voi vain haaveilla elävänsä niin pitkään, saati sitten urheilevansa. Mutta niin vain moninkertainen veteraaniurheilijoiden maailmanmestari ja ME-mies ottaa sen isompia lämmittelemättä kuulan kouraan ja viskaa sen lähes kolmeen metriin – suosionosoitusten saattelemana.

Kilpailuiden ilmapiiri sähköistyy, kun Ilmari Koppinen astuu kuularinkiin.

Vuoden ensimmäiset veteraanien hallikisat ja samalla Koppisen nimikkokisat aloitetaan juhlavasti onnittelulaululla. Päivänsankari itse suhtautuu huomionosoituksiin tyynesti.

– Syntymäpäiväthän ovat kerran vuodessa. On mukavaa, että sukulaiset tulevat katsomaan.

Raumalla syntynyt, nykyään Salossa asuva Koppinen löysi urheilun jo nuorella iällä. Hän nimeää yhdeksi innoittajakseen Paavo Nurmen.

– Menin pienenä poikana urheilukentälle, jossa muut harrastivat. Olen urheillut siitä asti, hän kertoo.

Samaa elämäntapaa hän on tuonut myös nuoremmille ikäpolville, neljälle lapselleen ja näiden lapsille.

– Pappa vei aina urheilemaan. Kun olin yökylässä Salossa, pappa lähti viikkorasteille, ja hänen odotettiin tulevan kotiin, ennen kuin syötiin. Se on jäänyt mieleen, pääkaupunkiseudulta synttärijuhliin matkustanut lapsenlapsi Kaisa Marttila kertoo.

Koppinen arvelee pitkän ikänsä salaisuudeksi sen, että hän on käyttänyt päätään ja hankkii tietoa jatkuvasti.

12-vuotiaana orvoksi jäänyt Koppinen kiersi nuorena useassa kasvattiperheessä mutta ei antanut ikävien lähtökohtien määrätä elämänsä kulkua. Sellainen hän on aina ollut, ja kenties se on siivittänyt pitkään ikään. Ehkä se on myös syy, että 105-vuotias päivänsankari asuu edelleen yksin omassa kodissaan.

– Hän on valmis tekemään kaiken itse, ja jos tulee vastoinkäymisiä, hän menee niistä aina yli. Hänellä on asennetta ja sinnikkyyttä, Marttila sanoo.

Lapsenlapsi Kaisa Marttila ja hänen lapsensa Olavi Marttila ovat tulleet onnittelemaan pappaa.

Koppinen on kahden sodan veteraani, joka oli sodan syttyessä varusmiespalveluksessa Suomenlinnassa. Hän on seurannut Ukrainan sotaa surullisin mielin.

– Tilanne siellä on kamala. Se muistuttaa paljon Isovihaa ja sortokausia Suomessa. Venäjän johdolla on ollut aina halu vallata alueita, ja se on väärin. Saa nähdä, miten Ukraina pärjää, tällä hetkellä näyttää kohtalaiselta, Koppinen sanoo.

Tuttavat kuvailevat orpouden, köyhyyden ja kaksi sotaa kokenutta veteraania vaatimattomaksi kaveriksi.

105 vuotta on poikkeuksellinen saavutus, mutta tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun Koppinen on päässyt valtakunnalliseen mediaan. Koppinen oli yksi niistä kolmesta veteraanista, jotka esittivät spontaanisti Veteraanin iltahuudon presidenttiparille vuoden 2015 linnanjuhlissa saaden monen silmät kostumaan.

– Siitä (esityksestä) on puhuttu aika paljon. Laulan edelleen veteraanikuorossa, Koppinen kertoo.

Koppinen teki uransa maanmittausalan tehtävissä, aina professorina asti. Hän aloitti veteraaniurheilun 1980-luvulla ja on saavuttanut yli 1 600 mitalia. Maailmanmestaruuksiakin on peräti 12.

Salohallin juoksusuora tunnetaan nimellä Ilmarin suora, koska hän juoksi siellä maailmanennätyksen vuonna 2009.

Ilmari Koppisen mitalisaalista. Kuva Salon seudun sotaveteraanien historiikista.

Nykyään harjoittelu rajoittuu sauvakävelylenkkeihin kolme kertaa viikossa ja puntin nosteluun kotona.

– Ei tässä iässä ole enää tavoitteita, sen kun (kuula) alas tulee, hän toteaa.

Ja tuleehan se, peräti mittaan 2,87, joka on vahvistamattomien tietojen mukaan ainakin ikäluokan Suomen ja Euroopan ennätys.

Toisella työnnöllä tehty tulos jää viimeiseksi, sillä kolmannella yrityksellä polvi peittää alta, ja päivänsankari päättää vetäytyä juhlimaan kakkukahveille.

– Polvi on sellainen, joka sanoo, että olen vanha äijä, Koppinen kertoo.

ME-miehellä on aikaa vastailla onnittelupuheluihin työntöjen välissä.

On aika kysyä kysymys, joka kaikkia kiinnostaa vuodesta toiseen. Mikä on Koppisen pitkän iän salaisuus?

– Sen kun tietäisi. Aivot täytyy pitää pitää hyvässä kunnossa, se on yksi syy. Olen tiedemies ja harrastelen historiaa. Internetistä löytää kaikenlaista tietoa, sujuvasti nettiä käyttävä seniori pohtii.

Kuinka pitkään urheilu-ura vielä mahdollisesti jatkuu?

– Sitä ei pysty sanomaan, loppuuko nyt vai myöhemmin.