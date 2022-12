Sandra Eriksson, 33, avautui HBL:ssä raskaudestaan – muutos vartalossa on hämmentänyt

Estejuoksun Suomen ennätyksen haltija Sandra Eriksson odottaa lasta.

Ruotsissa pitkään asunut Sandra Eriksson on 3 000 metrin esteiden SE-nainen ja kokenut arvokisakävijä. 33-vuotias juoksija on edustanut Suomea Lontoon 2012 ja Rion 2016 olympiakisoissa. Viime vuosina Eriksson on kärsinyt vammoista ja myös henkisistä vaikeuksista. Kilparadoilla häntä ei ole nähty vuoden 2018 jälkeen.

Jouluna Eriksson kertoi Hufvudstadsbladetin laajassa haastattelussa odottavansa lasta. Suomenruotsalainen tunnetaan särmikkäistä kommenteistaan, ja tälläkin kertaa Eriksson on suorapuheinen toimittaja Filip Saxénin tentissä.

– Samaan aikaan voi odottaa hulluna lapsen syntymää ja kuitenkin voida pahoin raskaana, Eriksson sanoo.

Juoksija sanoo kadottaneensa identiteettinsä, koska ei kykene raskauden takia harjoittelemaan. Eriksson kertoo, ettei ole voinut juosta, sillä pahoinvointi on vienyt häneltä ruokahalun.

Hän tietää, ettei kannata lähteä lenkille, jos energiavarastot ovat tyhjät.

Kropan muuttuminen on hämmentänyt nuorta naista. Tähän asti Eriksson on halunnut näyttää huippu-urheilijalta.

– Ensimmäistä kertaa olen tuntenut itseni vapautuneeksi kroppani kanssa. Minun ei tarvitse enää vetää vatsaa sisään, vaan pystyn hyväksymään, ettei vatsa ole nyt litteä, Eriksson kertoo tunnetiloistaan.

Eriksson on kertonut raskausarjestaan myös Instagramissa. Hän paljasti joulukuun alussa, että lapsen laskettu aika on tammikuussa.

Tukholmassa elämänkumppaninsa Magnus Berglundin kanssa asuva juoksija kertoo kärsineensä ahdistuksesta yläasteikäisestä lähtien. Aikuisena ahdistavat kokemukset nousivat usein pintaan, kun urheilusuoritukset eivät sujuneet suunnitellusti. Eriksson syytti vaikeista hetkistä itseään, mikä ei helpottanut tilannetta.

Apu löytyi lopulta psykiatrin luota Tukholmassa. Tämä suositteli juoksijalle ahdistusta helpottavaa lääkitystä. Masennuslääkkeiden ansiosta Eriksson on saanut elämänsä parempaan tasapainoon.

Vaikka Eriksson ei pääse lähiaikoina treenaamaan, hän ei ole luopumassa urheilu-urastaan. Hän sanoo haluavansa olla jälleen nopea ja vahva radalla.

– Juuri nyt on turha miettiä tulostavoitteita. Sen aika on myöhemmin.