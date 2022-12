Wilma Murto paljasti vartaloonsa liittyvän törkyviestin Ylellä – heitti sitten ilmoille tiukan vertauksen

Seiväshypyn Euroopan mestari vieraili Ylen Urheilustudiossa sunnuntaina.

Seiväshyppääjä Wilma Murto puhui sunnuntaina Ylen Urheilustudiossa ulkonäköönsä kohdistuneesta kritiikistä.

24-vuotiaan Murron vartaloa arvosteltiin muutamia vuosia sitten ikävään sävyyn, kun hänen urheilullinen kehityksensä polki paikoillaan. Nyt kun menestystä on tullut, tuoreen Euroopan mestarin kroppaa ei ole vieläkään jätetty rauhaan.

– Olin aiemmin tottunut siihen, että painon ja ulkonäön kommentointi oli lähtökohtaisesti negatiivista. Sitten kun se kroppa on muuttunut jonkin verran, niin myös kommentointi muuttui niin, että nyt on syöty salaattia ja näyttää urheilulliselta. Se tuntui melkein yhtä pahalta, Murto totesi Ylellä ja jatkoi:

– Se oli yllättävää, että sain tuollaista palautetta ja siitäkin tuli vähän vaikea olo. Koin sen niin, että se, joka kommentoi tuollaista, kiinnittää hirveästi huomiota siihen, miltä mä näytän – tietämättä mun urheilullisista ominaisuuksista ja tuloksista yhtään mitään.

Samalla ruudussa esiteltiin kolmea Murron saamaa törkyviestiä sekä Helsingin Sanomien artikkelia, jossa käsiteltiin seiväshyppääjän ulkonäköä.

– Taaskaan ei mennyt hyvin. Kannattaako sinne lähtee puulaaki urheilijana... Punttisalille ja sukkelaan. En ymmärrä, kun leikittään urheilijaa ja kun kattelee teitä, jotka nauttii apurahaa, niin hanuri roikkuu ja vatsaseutu yhtä löllöä. Nytten kroppa kuntoon. Aivan hävettää löysä vartalo, kun vertaa kanssakilpailijoihin! eräs viesti kuului.

Ylen toimittaja Petra Manner tiedusteli Murrolta, miltä vuosien takaisten viestien näkeminen tuntuu nyt.

– Vaikka näitä asioita on käsitellyt tosi paljon, kyllä noiden lukeminen herättää edelleen aika paljon tunteita. Noita viestejä on tullut silloin, kun urheilu on ollut muutenkin haastavaa. Eihän tuollaista pitäisi joutua lukemaan tai kuuntelemaan.

Murto totesi oudoksuvansa sitä, miten ulkonäkö nähdään urheilullisen tason muuttujana. Ulkonäkö kun ei itsessään kerro urheilijan tilanteesta paljoakaan.

– Jos mä värjään mun tukan, se vaikuttaa mun ulkonäköön, muttei urheilemiseen millään tavalla, Murto havainnollisti tiukkaan sävyyn.

Wilma Murto voitti tänä kesänä seiväshypyn Euroopan mestaruuden SE-tuloksella 485.