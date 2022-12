Armand Duplantis paljasti salaisen aseensa suositussa keskusteluohjelmassa.

Ruotsin ylivoimaisesti suurin yleisurheilutähti, seiväshyppääjä Armand Duplantis, 23, oli tyttöystävänsä Desiré Inglanderin kanssa vieraana ruotsalaisessa Bianca-keskusteluohjelmassa. Siellä maailmanmestari ja olympiavoittaja paljasti konstin, jota varmasti moni parisuhteessa oleva on etsinyt kauan.

Duplantis näyttää nimittäin keksineen keinon, jolla selviää parisuhteen riitatilanteista kuin koira veräjästä.

Desire Inglander oli katsomassa miesystvänsä otteita EM-kisoissa Saksassa.

Pariskunta keskustelee kotona englannin kielellä, mutta kun tilanne on eskaloitumassa, Duplantis vaihtaa ruotsiin. Tämä on hänen salainen aseensa.

– Jos hän alkaa puhua ruotsia kesken riidan, alan nauramaan. Ja täten riita on ohi. En voi ottaa sitä tosissani. Hän on puhuu tosi hyvää ruotsia, mutta se on niin söpöä, Inglander sanoi ohjelmassa.

Tähtipari mainitsi lähetyksessä myös yhden esimerkin. Yleisurheilutähti saattaa kysyä vilpittömästi ruotsiksi är du arg med mig (oletko vihainen kanssani) eikä är du arg på mig (oletko vihainen minulle).

– Jos kysyn ruotsiksi med mig ja hän alkaa nauramaan, olen että jes! Duplantis heitti hymy huulillaan.

Inglander on synnynnäinen ruotsalainen.

Vaikka ”Mondo” edustaa Ruotsia, hän on syntynyt ja asunut lähes koko elämänsä Yhdysvalloissa. Hänen isänsä on yhdysvaltalainen ja äiti ruotsalainen. Duplantis valitsi kuitenkin edustaa äitinsä kotimaata.

Duplantisilla vaikuttaa näin ollen menevän varsin mallikkaasti sekä yleisurheilustadioneilla että kotona.

Duplantis on seiväshypyn maailmanennätysmies hurjalla tuloksella 621, jonka hän ylitti viime kesänä Eugenen MM-kisoissa.