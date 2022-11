Nico Oksanen esitteli TikTokissa kekseliään tavan tyhjentää levytanko.

Kuulantyöntäjä Nico Oksanen jakoi TikTokissa treenivideon, joka lähti leviämään kulovalkean tavoin. Pätkä on kerännyt muutamassa päivässä huimat kaksi miljoonaa katselukertaa ja lähes 160 000 tykkäystä.

Videolla Oksanen vetäisee rinnalleen tangon, jossa on painoa 120 kiloa. Liike sujuu ongelmitta ja todellinen yllätys näkyy vasta videon loppupuolella, jossa Oksanen lastaa painot pois tangosta.

Sen sijaan että Oksanen laskisi tangon maahan ja lastaisi painot telineisiin yksi kerrallaan, hän tyhjentää tangon kätevästi lattialle vain kallistamassa sitä puoli kerrallaan. Lattialta painojen siirto sujuu helposti.

– Äijä, tämä oli sulavin tangon tyhjennys, jonka olen koskaan nähnyt, TikTokissa ihastellaan.

Kyseisestä kommentista on tykätty yli 1 300 kertaa.

Oksasen TikTok-ura on vasta alkumetreillä, sillä hän on julkaissut ensimmäisen videonsa vain runsas viikko sitten. Hänellä on reilut tuhat seuraajaa.

Kuulantyöntäjä jakoi myöhemmin suursuosioon nousseen videon myös Twitter-tilillään, jossa se ei saanut osakseen aivan samanlaista ihailua.

– Sosiaalinen media on ihmeellinen paikka. Tämä video alla keräsi reilussa vuorokaudessa oli miljoona näyttökertaa ja lähes 100k tykkäystä TikTokin puolella. Twitterissä tästä tykkää neljä ihmistä, Oksanen ihmettelee twiitissään.

Oksasella on takanaan hieno kausi. Hän työnsi loppukesällä uuden ennätyksensä 18,04 ja saavutti pronssia Kalevan kisoissa.

Keväällä 2020 Oksanen esitteli blogissaan dieettijaksonsa hurjaa ruokavaliota, johon kuului muun muassa 320 grammaa proteiinia päivässä.

