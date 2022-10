Salla Sipponen muutti uuteen asuntoon – kohtasi heti haisevan yllätyksen: ”Inhottavinta, mitä olen tehnyt”

Kiekonheiton Suomen mestari Salla Sipponen hoiti hajuongelman käsipelillä.

Suomen naisten kiekonheiton kärkinimi Salla Sipponen muutti taannoin uuteen asuntoon Pirkkalassa. 22-neliöinen pieni vuokrakämppä vaihtui 70:n neliön omistusasuntoon.

Maisemanvaihdos toi paitsi lisää elintilaa myös ensi alkuun ikävän yllätyksen.

Kun Sippola alkoi asettua taloksi, häntä vastaan leijaili vastenmielinen tuoksu. Se tuli kylpyhuoneesta. Siellä saattoi lemuta vaikka mikä?

Kiekonheittäjä alkoi tutkia asiaa tarkemmin. Ei mennyt kuin hetki, kun hän oli entistä paremmin hajulla lemupesäkkeestä.

Hänen huomionsa kiinnittyi kylpyhuoneen lavuaariin ja sen hajulukkoon. Sipponen pelkäsi hetken, että edellinen asukas oli jättänyt puolikkaan itsensä sinne haisemaan.

27-vuotias kiekonheittäjä ei ollut varustautunut käymään taistelua hajua vastaan työkalupakin tai muun vastaavan kättä pidemmän avulla.

Ei siinä muu auttanut: Sipponen tarttui kaksin käsin ongelman alkulähteeseen.

– Hajulukossa oli likaa ja jotain muuta paskaa vaikka kuinka paljon. Ihan käsipelillä piti mennä. Se oli ehkä ällöttävintä, mitä olen ikinä tehnyt. Kaiken lisäksi se shaibu ja eritteet olivat lähtöisin joltain muulta, Sipponen kertoo.

Sipponen on moninkertainen arvokisakävijä.

Sipponen ei ole varsinainen hajulukkojen puhdistamisen asiantuntija. Ropeloimisen ohessa hän googlasi kuumimmat vinkit aihepiiristä ja meni eteenpäin.

– Nyt siellä ei ole hajuhaittaa ja kaiken pitäisi olla kunnossa. Tuo oli ensimmäinen kerta, kun rassasin putkia. Vähän mietitytti, saanko osat paikoilleen oikeisiin asentoihin. Kaikenlaista ihminen oppii. Saatan silti pyytää putkimiehen paikalle mahdollisella ensi kerralla, hän naurahtaa.

Sipponen ei ostanut uutta asuntoaan sokkona. Tarkasti nurkat etukäteen mutta ei kiinnittänyt erityistä huomiota juuri saniteettitiloihin.

– Olin asunnonnäytössä. Kylpyhuone jäi nuuskimatta tarkemmin.

Sipponen on viettänyt harjoitusvapaata kuukauden päivät ja jatkaa näinä päivinä treenaamista Anssi Mäkisen opastamana. Naisen akut ovat latautuneet pitkän ja paljon matkustelemista sisältäneen kilpailukauden jälkeen.

Paussin aikana hänellä oli personal trainer omasta takaa.

–3-vuotias Sylvi-mäyräkoirani on hoitanut sitä hommaa. Se on ihmisrakas, aktiivinen ja leikkisä. Sylvin kanssa ei tule aika pitkäksi. Olemme käyneet paljon kävelemässä ja metsissä, Sipponen kertoo.

Sipponen voitti kesällä Suomen mestaruuden. Ennätyksensä (60,58) hän heitti Kööpenhaminassa. Eugenen MM-kisoissa ja Münchein EM-mittelöissä tie nousi pystyyn karsinnoissa. Ruotsi-ottelussa Sipponen voitti lajinsa.

Nyt tähtäin on ensi vuoden elokuussa käytävissä Budapestin MM-kisoissa ja vuonna 2024 Pariisissa järjestettävissä olympialaisissa.

– Tähtäin ei ole tietyn pituisessa tuloksessa, vaikka ennätystäkin on kiva parantaa. Tarkoitus on nostaa perustaso 57 metristä sinne 59–60 metriin. Silloin on mahdollisuus päästä arvokisoissa finaaleihin.