Sara Kuivisto meni naimisiin!

Tähtijuoksijan häitä tanssittiin Porvoossa.

Juoksija Sara Kuivisto, 31, avioitui lauantaina pitkäaikaisen kumppaninsa Olli Lappalaisen, 33, kanssa. Pariskunta asteli alttarille Porvoon tuomiokirkossa ja hääjuhlaa vietettiin Kiialan kartanossa, joka sijaitsee kolmisen kilometrin päässä Porvoon keskustasta.

Paikalle oli kutsuttu useita suomalaisia yleisurheilutähtiä. Muun muassa kolmiloikkaaja Senni Salminen ja aitajuoksija Annimari Korte jakoivat Instagram-tarinoissaan videon, jossa tuore aviopari astelee ulos kirkosta.

Videolla Kuivistolla on yllään kaunis, valkoinen hääpuku, jonka selkämystä koristaa pitkä rivistö nappeja. Puvussa on hieman laahusta. Asun kruunaavat nutturakampaus ja vehreä kimppu, jota morsian pitelee oikeassa kädessään. Lisäksi Kuivisto on vetäissyt ylleen pörröisen boleron.

Sulhanen on sonnustautunut mustaan pukuun.

Pariskunta poseerasi yhdessä Lappalaisen Instagram-tilillä huhtikuun lopussa:

Tuoretta avioparia yhdistää rakkaus urheiluun. Sara Kuivisto on kotimaan kiistaton keskimatkojen kuningatar, ja hänellä on taskussaan 800, 1 000 ja 1 500 metrin Suomen ennätykset.

Olli Lappalainen tunnetaan jääpallomaalivahtina. Viime vuosina hän on kokeillut siipiään myös maantiepyöräilyssä.

Kesäkuussa Lappalainen kaatui vakavasti maantiepyöräilyn SM-kisoissa. Hän löi päänsä pahoin, minkä jälkeen hänet kiidätettiin vauhdilla Töölön sairaalaan. Ensimmäiset neljä päivää kuluivat koomassa.

– Laadukkaasta kypärästä huolimatta kallonpohja murtui. Se kertoo, että isku päähän on ollut raju. Ilman kypärää ei olisi ollut mitään toivoa, että tarvitsisi tätäkään puhelua käydä, Lappalainen kertasi tapahtumia elokuussa Ilta-Sanomille.

Myöskään Kuiviston viime kausi ei sujunut ongelmitta. Juoksija kärsi keväällä sitkeästä suolistoloisesta, joka pilasi valmistautumisen kaksien arvokisojen kesään ja uhkasi aiheuttaa koko kisakauden väliin jäämisen.

Kuivisto aloitti kisakautensa lopulta heinäkuun lopulla ja pääsi kuin pääsikin edustamaan Suomea Münchenin EM-kisoihin, joissa juoksi 800 metrin välieriin.

Ilta-Sanomien haastattelussa Lappalainen kertoi vaikeuksien lähentäneen pariskuntaa entisestään.

– Toisaalta on ollut hyvä, että tukena on puoliso joka ymmärtää miltä tuntuu, kun ei menekään hyvin. Kotona pystyy purkamaan juttuja puhumalla. Se on auttanut tosi paljon, että vertaistuki löytyy viereltä, hän totesi elokuussa.

Lisätty tekstin ensimmäisen Instagram-upotuksen yhteyteen klo 19.45.