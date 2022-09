Armand Duplantis paljasti hurjat tavoitteensa – ”Tämä on vasta alkua”

Armand Duplatis kertoi tavoitteistaan Aftonbladetin haastattelussa.

Armand Duplantis on saavuttanut vasta 22-vuotiaana seiväshypyssä käytännössä kaiken.

Ruotsin seiväshyppytähti Armand Duplantis on vasta 22-vuotias, mutta voittanut jo maailmanmestaruuden, olympiakullan ja kaksi Euroopan mestaruutta ulkoradoilla.

Masu on täynnä? Kaikkea muuta. Duplantis kertoi tavoitteistaan Aftonbladetin haastattelussa.

– Tämä on vasta alkua. Unelmani ei ole koskaan ollut voittaa noita mestaruuksia vain kerran. Katsokaa vaikka Sergei Bubkaa. Hän voitti kuusi ulkoratojen maailmanmestaruutta, ja haluan voittaa enemmän kuin hän. Haluan pitkän uran, mutta sinä päivänä, kun olen voittanut seitsemän mestaruutta, itseni motivoiminen on vaikeaa. Siihen on vielä matkaa, Duplantis sanoi ruotsalaislehdelle.

”Mondo” Duplantis kertoi pitkässä haastattelussa myös suhteestaan julkisuuteen. Hänet tunnetaan jo hyvin.

– Ainakin Euroopassa. Enimmäkseen se on positiivista. Poseeraan mielelläni selfieissä ja jaan nimikirjoituksia. Joskus homma kuitenkin menee oudoksi – etenkin jos minua katsotaan kuin en olisi ihminen; että olisi jotenkin elämää suurempi. Pidän itseäni hyvin tavallisena, mitä nyt olen hyvä seiväshypyssä, ruotsalainen sanoi.

Nuoresta tähdestä on tehty jo dokumentti Born to Fly, joka saa ensi-iltansa Ruotsissa syyskuun lopussa. Urheilija kertoi nähneensä sen.

– On eri asia nähdä itsensä ulkopuolelta: ennen kaikkea se, miten olen kypsynyt persoonana 17–18-vuotiaasta. Elokuvaa on kuvattu viisi vuotta, ja tuntuu hyvältä, että vihdoin tulee (ensi-illan) aika.

Seiväshypyn suurmiehet Sergei Bubka (vas.), Renaud Lavillenie ja Armand Duplantis tapasivat elokuun lopulla Lausannessa.

Duplantis teki tänä vuonna todella hurjaa jälkeä. Ensin hän paransi maaliskuussa sisäratojen MM-kisoissa ME-tuloksekseen 620. Kesän ulkoratojen MM-kisoissa hän hyppäsi 621. Myöhemmin EM-kisoissa kulta irtosi tuloksella 606.

Hänet kruunattiin kaudella myös Timanttiliigan mestariksi.

Ruotsalainen kilpailee näillä näkymin seuraavaksi helmikuussa Uppsalassa.