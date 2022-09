Saga Vanninen kiittelee entistä valmentajaansa Matti Liimaistaista SUL:n tiedotteessa.

Seitsenottelija Saga Vanninen, 19, vaihtaa valmentajaa, selviää Suomen urheiluliiton (SUL) tiedotteesta.

Alle 20-vuotiaiden kaksinkertainen maailmanmestari on ollut koko uransa ajan Matti Liimataisen valmennuksessa, mutta nyt ohjat ottaa SUL:n kymmenottelun lajivastaaja Jesse Jokinen.

Liimainen valmensi aiemmin myös Maria Huntingtonia ja Miia Sillmania, jotka vaihtoivat Mika Vakkurin luotsattavaksi viime syksynä.

Valmentajanvaihdos sujui hyvässä yhteishengessä, ja Vanninen kiittää entistä luotsiaan SUL:n tiedotteessa.

– Olen todella kiitollinen Masalle. Hän on ensimmäinen valmentaja, joka minulla on ollut. Hänen kanssaan on tehty hyvät pohjat, jonka päälle on hyvä rakentaa huippu-urheilijan uraa.

– Kysyin itse Jesseä valmentajaksi. Hän on tullut tutuksi nuorten arvokisoissa. Meillä kemiat ovat kohdanneet ja hän ajattelee valmennuksesta hyvin paljon samaan tapaan kuin Masa, Vanninen kertoi tiedotteessa.

Vaikka Vanninen asuu Tampereella ja Jokinen Jyväskylässä, valmennusyhteistyön pitäisi sujua ilman suurempia ongelmia. Sekä urheilija että valmentaja ovat valmiita reissaamaan toistensa luokse harjoitusten takia, sillä molemmat kokevat lähivalmennuksen tärkeäksi.

19-vuotias Vanninen on ehtinyt saavuttaa uransa aikana jo huomattavaa kansainvälistäkin menestystä. Hän on voittanut kahdesti alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden ja kertaalleen Euroopan mestaruuden samaisessa ikäluokassa.

Vanninen on kerännyt ennätyssarjassaan 6 271 pistettä.

