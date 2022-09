Manageri paljastaa: Armand Duplantisille tarjotaan ”mielettömiä summia” – näin paljon hän tienaa Timanttiliigassa

Armand Duplantisin manageri kertoi, että urheilija on kieltäytynyt joistakin jättitarjouksista.

Seiväshypyn supertähti Armand Duplantis kuittaa suuria rahasummia menestyksestään.

Hän ansaitsi pelkästään Zürichin Timanttiliigan kilpailun voitostaan 30 000 Yhdysvaltain dollaria eli nykykurssilla noin 29 800 euroa.

Eri bonukset mukaan lukien hän ansaitsi Zürichin illan voitostaan Aftonbladetin mukaan noin 100 000 euroa vastaavan summan.

Urheilijan manageri Daniel Wessfeldt sanoi lehdelle, että lajihuiput saavat pelkkänä starttirahana hyviä summia. Duplantisin ei tarvitse voittaessaan tyytyä Timanttiliigan perusosakilpailujen normaaliin 10 000 dollarin palkintosummaan.

– ”Mondon” tapauksessa tuon summan voi tuplata. Tai vähän enemmänkin. Hän on nykyään suurin tähti, ja kysyntä tällä kaudella on ollut valtavaa. Meidän on täytynyt kieltäytyä kilpailuista, joista on tarjottu mielettömiä summia, Wessfeldt sanoi.

Managerin mukaan ehdottomassa huippukategoriassa ei ole monta urheilijaa. Siihen luetaan Duplantisin lisäksi esimerkiksi juoksijat Jakob Ingebrigtsen, Noah Lyles ja Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Duplantis, 22, voitti kesällä seiväshypyn maailmanmestaruuden ME-tuloksella 621.

Hän voitti myöhemmin kesällä myös Euroopan mestaruuden kisaennätyksellä 606.