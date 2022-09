Armand Duplantis kävi illallisella Teemu Selänteen kanssa – nämä asiat tekivät vaikutuksen

Armand Duplantis ja Teemu Selänne tulivat hyvin juttuun.

Ruotsin seivästähti Armand Duplantis, 22, voitti EM-kultaa Münchenissä elokuun 20. päivänä ja alle viikko myöhemmin hän taivutti korkeimmalle Lausannen Timanttiliiga-kilpailussa.

Voitollisten kilpailujen välissä Duplantis vietti aikaa rakkaan harrastuksensa golfin parissa.

”Mondo” meni isänsä Greg Duplantisin kanssa Sveitsissä sijaitsevaan maineikkaiseen Crans-Montanaan golfaamaan.

Luksuslomakeskusta ovat hehkuttaneet useat tunnetut taloussivustot, muun muassa Forbes.

Golfaamassa ollessaan Duplantisit törmäsivät suomalaiseen kiekkoikoniin Teemu Selänteeseen.

Duplantisin agentti Daniel Wessfeldt kertoi Expressenille, että Selänne omistaa loma-asunnon Crans-Montanassa.

Selänne ja Duplantis tutustuivat kierroksella, ja ensiksi mainittu pyysi ruotsalaissensaation ja tämän tyttöystävän Desire Inglanderin huvilalleen illalliselle.

Duplantis kehui Selänteen maasta taivaisiin ruotsalaislehdelle.

– Hän oli supermukava tyyppi. Jos ei tietäisi, mitä hän teki NHL:ssä, hänestä ei arvaisi sitä lainkaan, Duplantis kuvaili Suomi–Ruotsi-maaottelussa.

Kehut eivät rajoittuneet pelkästään Selänteen luonteeseen.

– Hän on todella rauhallinen tyyppi ja haluaa ottaa rennosti ja syödä pihviään. Hän oli todella kiltti ja vieraanvarainen. On mukava tavata henkilö, joka inspiroi. Hän on lisäksi erittäin komea oikeassa elämässä, Duplantis suitsutti.

Duplantis kilpailee seuraavan kerran Sveitsin Zürichissa torstaina, kun Timanttiliigan kausi huipentuu.