Maria Huntington julkaisi koruttoman tekstin – avautui vaikeasta asiasta: ”Nämä ovat niitä rumia tunteita”

Maria Huntingtonin vammat keskeyttivät hänen kautensa ennen aikojaan.

Suomen loukkaantumisista kärsinyt yleisurheilutähti, seitsenottelija Maria Huntington, 25, avautui kilpailutaukonsa aiheuttamista tuntemuksista Instagramissa.

– Oon odottanut yleisurheilukauden loppumista jo aika pitkään. On ollut todella vaikea katsoa muiden kisaamista. Monet kyyneleet on vierähtänyt poskelle, kun on miettinyt sitä, kuinka paljon itse haluaisi olla kisaamassa, Huntington kirjoittaa julkaisussaan.

Akillesjännevammat ovat vaivanneet Huntingtonia jo pidemmän aikaa. Hän kävi loppukesästä leikkauksessa.

Urheilukentiltä sivussa pysyminen on ollut Huntingtonille henkisesti raskasta. Seitsenottelija kirjoitti, ettei voi olla täysin iloinen muiden urheilijoiden puolesta, kun hän itse toipuu samaan aikaan kotisohvalla leikkauksesta.

– Nämä on niitä rumia tunteita, mitä ei yleensä uskalla sanoa ääneen, koska ”kyllähän sitä pitäisi pystyä iloita muiden puolesta”, hän harmitteli.

Lopuksi ottelija totesi vertaavansa omaa tilannettaan muihin.

– Muiden menestys ei ole multa pois, mutta helposti sitä vaan peilaa omaa tilannettaan muihin. Kuka tahansa joka laittaa vuoden fokuksensa tiettyyn asiaan ja joutuu lopulta katsomaan sivusta, kun muut toteuttaa unelmiaan, voi varmaan samaistua näihin fiiliksiin, hän synkisteli.

Kun Huntington ilmoitti alkukesästä jättävänsä MM-kisat väliin, hän käänsi katseensa tiukasti EM-kisoihin. Myös EM-karkelot jäivät väliin oireilevien akillesjänteiden vuoksi.