Krista Tervon uran paras kausi jäi kuuden sentin päähän kruunusta – ”En pyyhkisi mitään pois”

Karhulan Katajaisten moukarinainen oli kuitenkin tyytyväinen elämänsä kauteen.

Krista Tervo latasi Ruotsi-maaottelussa kaiken naisten moukarin viimeiseen heittoon. Tulos riitti melkein.

Ruotsin Grete Ahlberg jäi kisan voittajaksi vaivaisen kuuden sentin turvin tuloksin 69,30–69,24.

– Kyllä jäi vähän harmittamaan. Meni kyllä niin lähelle. Kaikki annettiin siihen viimeiseen heittoon. Vitsi, kun jäi lähelle! Tervo harmitteli kisan jälkeen.

Päättyvä kausi on ollut kohta 25 vuotta täyttävälle Tervolle uran paras. Maaliskuussa Portugalissa tuli komea Suomen ennätys 74,40, ja taso on vakiintunut 70 metrin tuntumaan.

Sen lisäksi Tervo oli kesän molemmissa arvokisoissa loppukilpailussa: Eugenen MM-kisoissa kymmenes ja Münchenin EM-kisoissa kahdeksas.

Kausi on paketissa, ja nyt Krista Tervon ei tarvitse enää stressata esimerkiksi terveenä pysymistä. – Nyt voi tehdä yleisesti ihan kaikkea, iloinen Tervo sanoi.

– Tämä on ollut elämäni paras kausi. Tässä on ollut ylä- ja alamäkeä, mutta kuitenkin parasta suorittamista, mitä on tähän mennessä on minulle ikinä tullut. Olen kyllä erittäin tyytyväinen! Tähän oli ihan superhienoa päättää kausi, Tervo hehkutti.

Onko nyt jotain sellaista, mitä voi tehdä ja mitä ei ole kesän aikana ehtinyt tai pystynyt tekemään?

– Varmaan ainakin voi olla sillain... Kesällä joutuu olemaan aina niin varovasti, ettei vaan satu mitään. Nyt voi ainakin ottaa aika rennon asenteen ja tehdä ihan yleisesti kaikkea, Tervo naureskeli.

Jos kesästä olisi yksi hetki, jonka saisit pyyhkiä pois, niin mikä se olisi? Mikä jäi eniten sapettamaan?

– Ei varmaan mikään. En pyyhkisi mitään pois. Nämä ovat elettyjä päiviä, ja kaikki huonotkin hetket kuuluvat elämään. Niistä oppii tosi paljon. Mieluummin otan opiksi kuin unohtaisin ne, Tervo sanoi.