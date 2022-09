Armand Duplantis koki yllätyksen saavuttuaan Helsinkiin – ”Olen avoin ehdotuksille”

Shokkitappion perjantaina Timanttiliigassa kokenut ME-mies halusi päästä aistimaan maaottelun tunnelmaa.

BrysSelin Timanttiliigan osakilpailussa koettiin perjantai-iltana jymypaukku, kun seiväshypyn ihmemies Armand Duplantis, 22, koki ensimmäisen tappionsa aikapäiviin.

Kauan ME-mies ei jäänyt tappiotaan harmittelemaan. Jo lauantaina hän patsasteli hyväntuulisena Helsingin Olympiastadionilla Suomi–Ruotsi-maaottelussa.

Kisaamassa Duplantis ei kuitenkaan Suomessa ole.

– Finnkampen on Finnkampen. Tämä on hauskaa. Olisi ollut kivaa, jos olisin voinut olla kisaamassa, mutta aikatauluni oli vain tosi tiukka, Duplantis sanoi IS:lle.

– On silti hienoa olla täällä ja kannustaa kaikkia ruotsalaisia.

Kenties maailman tämän hetken ykkösyleisurheilijalla riittää vientiä Olympiastadionilla.

– Minut on laitettu tekemään muutamia juttuja. Kävelen ympäriinsä, tervehdin ihmisiä, näytän naamaani. Pyörin ympäriinsä, Duplantis naurahti.

Duplantis rupatteli hyväntuulisena toimittajille Olympiastadionilla.

Yhdysvalloissa Louisianassa syntynyt ja kasvanut ruotsalaistähti ei ole vieraillut Suomessa kovinkaan usein. Duplantis laskeskelee olleensa Suomessa kolme tai neljä kertaa.

Helsingin vilakka alkusyksy yllätti hänet.

– Ei täällä olekaan enää kesä. Tämähän tuntuu jo melkein talvelta.

Lämpömittari huiteli lauantaina alkuillasta Olympiastadionilla vain reilussa 10 asteessa.

Suomesta Duplantisilla on kuitenkin muuten lämpimät mielikuvat.

– Tämä on maa, jossa on paljon hienoja ihmisiä. Täällä on aina mukava, ystävällinen tunnelma.

Helsingissä viikonlopun viipyvä maailmantähti ei ole vielä ehtinyt tutustua tarkemmin kaupunkiin.

– Tulin vasta, joten olen avoin ehdotuksille, Duplantis virnisti toimittajajoukolle.

Perjantai-illan tappio oli ME-miehelle kauden ensimmäinen.

Duplantis kertasi myös perjantai-illan kisaansa, jossa hän jäi itselleen vaisuun tulokseen 581 ja taipui Filippiinien Ernest John Obienalle (591).

– Ei paras kisani. Menin ehkä kilpailuun liian rennoin mielin. Tuntui, ettei oikein ollut mitään, mikä voisi mennä mönkään.

– Ehkä nyt oli hyvä hetki pienelle herätykselle. Rehellisesti sanottuna tuntuu, että tarvitsin sellaista, Duplantis sanoi.