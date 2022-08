Jännitteet kytevät Kristiina Mäkelän ja Senni Salmisen välillä? – näin spekulaatioihin vastaa tuore EM-hopeamitalisti

Uudella SE-tuloksella uransa ensimmäisen arvokisamitalin napannut Kristiina Mäkelä korostaa saaneensa paljon kaksintaistelusta Senni Salmista vastaan.

Uransa parasta kautta hyppäävä Kristiina Mäkelä pystyi vuosikausien ajan nojaamaan siihen, että tapahtuipa mitä tahansa, hän oli Suomen paras naiskolmiloikkaaja.

Hän ei saanut kansallisissa kisoissa kunnon vastusta.

– Kolmiloikka oli Suomessa pitkälti sitä, mitä minä teen. Se ei ollut kehitykseni kannalta optimaalinen tilanne, ei laisinkaan, Mäkelä kertoo.

Tilanne muuttui viime kaudella, kun jo hallikaudella estradille ponnisti näyttävästi Senni Salminen. Tämä ex-seiväshyppääjä Matti Monosen valmennettava kukisti Mäkelän ensimmäistä kertaa SM-hallikisoissa.

– Se oli itselleni iloinen ja merkittävä hetki, kun hävisin Sennille. Oma hyppyni oli vielä siinä vaiheessa hallikautta hakusessa, ja jos olisin voittanut vaatimattomallakin suorituksella, asiat voisivat nyt olla toisin. Keskinäiset kilpailumme ovat tuoneet uutta kipinää sekä itselleni että koko lajiin, Mäkelä näkee.

– Nyt on mahtavaa, että Suomessa on kaksi erilaista hyppääjää, jotka kummatkin pystyvät kilpailemaan kovalla tasolla, tuore EM-hopeamitalisti jatkaa.

Kova keskinäinen kilpailu on eittämättä vienyt kumpaakin hyppääjää eteenpäin.

– En kisaile Senniä vastaan ihmisenä, mutta nyt kalenterissani on selvästi aiempaa enemmän kisoja, joissa on jännitystä. Juuri se tunne on ratkaisevan tärkeä motivaation kannalta, Mäkelä sanoo.

Julkisuudessa on spekuloitu, etteivät Mäkelä ja Salminen tulisi keskenään kuin näennäisesti toimeen, ja että pinnan alla kytisi.

Tässä ei olisi mitään uutta ja ihmeellistä, sillä huippu-urheilussa pahimpien kilpakumppanien välillä esiintyy usein erilaisia jännitteitä. Mäkelä kuitenkin kiistää spekulaatiot jyrkästi.

Kovat kilpakumppanit Kristiina Mäkelä (vas.) ja Senni Salminen ovat toistensa tukijoita kisatapahtumien ulkopuolella.

– Se on ollut ihan lehdistön oma juttu rakentaa tilannetta, että minun ja Sennin välillä olisi ikään kuin jotain kitkaa. Tutustuimme toisiimme todella hyvin heinäkuisella MM-kisareissulla, ja meillä oli silloin aivan ihanaa yhdessä. Juttumme synkkasivat tosi hyvin yksiin, ja Sennihän on mitä mainioin ihminen. Naureskelemme keskenämme näille väitteille heikoista väleistä, hän kertoo.