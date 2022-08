Ukrainalaisurheilija liikuttui suomalaisten kauniista eleestä – lausui paljonpuhuvan vertauksen Lappeenrannan maisemista

Seiväshyppääjä Maryna Kylypko kiitti suomalaisia tuesta Ukrainan itsenäisyyspäivänä.

Maryna Kylypko on kilpaillut paljon Suomessa.

Ukrainalainen seiväshyppääjä Maryna Kylypko liikuttui kyyneliin Lappeenrannassa järjestetyissä yleisurheilun GP-kilpailuissa kotimaansa 31. itsenäisyyspäivänä.

Kisajärjestäjät soittivat naisten seiväskilpailun tauottua Ukrainan kansallislaulun, jonka jälkeen 26-vuotias Kylypko lähetti ukrainaksi terveiset kotimaahansa.

Kylypko on kotoisin läheltä Venäjän rajaa, Harkovan miljoonakaupungista, jossa hänen perheensä asuu.

Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta tuli keskiviikkona kuluneeksi puoli vuotta.

– Olen perheestäni todella huolissani ja rakastan kotimaatani. Olen stressaantunut jokaisena päivänä perheeni ja kotimaan tilanteesta, Kylypko sai sanotuksi englanniksi.

– Haluan kiittää suomalaisia ja kisajärjestäjiä tuesta.

Kylypko on kilpaillut Suomessa useasti, tänä kesänä aiemmin Paavo Nurmen kisoissa ja Kuortaneella.

– Täällä on hyvät kisajärjestelyt. Täällä Lappeenrannassa on kaunis stadion ja kaunis taivas, Ukrainassa taivaalla on pelkkää tulta, Kylypko osoitti ylhäälle.

Seiväshyppy on muuttunut tällä kaudella sivuseikaksi Kylypkon elämässä, mikä on näkynyt myös hänen tulostasossaan. Kylypko karsiutui Münchenin EM-kisoissa finaalista, mutta ilahtui Wilma Murron sensaatiomaisesta Euroopan mestaruudesta.

– Olin todella yllättynyt hänen voitostaan, mutta se oli mahtavaa, onnitteluni! Hänen ennätyksensä oli aikaisemmin 472 ja nyt se on 485. Se on huikea tulos, Kylypko ilakoi.

Viime vuonna Kylypko, Murto ja Slovenian Tina Sutej jakoivat olympialaisten viidennen sijan tuloksella 450.

Kylypko nappasi Lappeenrannassa voiton tuloksella 435. EM-finalisti Elina Lampelan tulos oli vaisu 415, kun korkeus 430 tuotti kolme pudotusta.