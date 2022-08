Euroopan mestari Topi Raitasen koronatartunta ei ole ainoa Suomen EM-joukkueessa.

Yleisurheilun EM-kisoista Münchenistä kotiutuneeseen Suomen joukkueeseen on iskenyt koronavirusaalto. Ilta-Sanomien tietojen mukaan jopa kahdeksalla EM-joukkueen jäsenellä on todettu koronatartunta.

Suomen urheiluliiton (Sul) huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen vahvistaa, että joukkueen jäsenillä on todettu lukuisia koronatartuntoja.

Euroopan mestari Topi Raitanen kertoi koronatartunnastaan tiistaina. Myös maratonille osallistunut ja kisansa keskeyttänyt Alisa Vainio kertoi Instagramissa saaneensa koronan.

– Tarkoista määristä tai etenkään henkilöistä en voi puhua, mutta on ollut koronatapauksia joukkueessa kisojen jälkeen. Kourallinen tapauksia. Pari kolme vuorokautta kotiinpaluun jälkeen niitä on ilmennyt, Münchenissä Suomen joukkueenjohtajana ollut Salonen kommentoi IS:lle tiistaina.

Salosen mukaan Sulissa ei ole onnistuttu selvittämään, mistä tartunnat ovat peräisin. Urheilijat ovat saaneet oireita ja antaneet positiivisia koronatestituloksia vasta kotiinpaluun jälkeen.

Joukkueenjohtaja ei usko, että koronamylly olisi lähtöisin joukkueen kesken pikkutunneilla järjestetyistä mitalijuhlista.

– Koko joukkueen kokoontumiset, myös mitalijuhlat, pidettiin ulkotiloissa. Potentiaalisia tartuntapaikkoja on aika paljon: kohtaamisia on tullut mm. kisojen sisäisillä matkoilla ja kotimatkoilla. Riskipaikkoja on, emmekä ole hahmottaneet tartuntalähdettä tai edes yhteyttä tapausten välillä, Salonen selvittää.

Estejuoksun suurmies Topi Raitanen on yksi koronaan sairastuneista suomalaisurheilijoista.

Münchenin kisoissa ei ollut varsinaista koronakuplaa kuten esimerkiksi Tokion olympialaisissa viime kesänä. Salosen mukaan Suomen joukkueella oli kuitenkin sisäisiä protokollia, joita urheilijat ja taustajoukot noudattivat kuuliaisesti.

– Meillä oli vahva suositus, että matkustuksessa käytetään maskia ja pidetään huolta hygieniasta. Lisäksi joukkueen jäsenet tekivät kotitestit ennen Müncheniin lähtöä.

Salonen kokee, etteivät Suomen joukkueen koronatoimenpiteet pettäneet, vaikka tartuntoja on nyt tullut roppakaupalla. Hänen mukaansa suomalaisten koronavarotoimenpiteet olivat lujempia kuin monella muulla maalla EM-kisoissa.

– Kisojen aikana selviydyimme niin, ettei tauti lähtenyt leviämään ja vellomaan.Tilanne on sikäli ihan hyvä, ja joukkue on toiminut pelisääntöjen mukaisesti. Kun ollaan niin tiiviisti joukkueen kesken, kontaktien välttely on vaikeaa. Harmittavaa tämä tietysti on, ja urheilijoiden on oltava erityisen tarkkana, ettei tauti pitkity, Salonen sanoo.

Urheilijoita on nyt ohjeistettu seuraamaan vointiaan. Jos koronavirukseen viittaavia oireita ilmenee, heidän tulee olla yhteydessä joukkueen lääkäreihin ja tehdä ensimmäisessä vaiheessa kotitesti, Salonen kertoo.

Koronatapaukset saattavat vaikuttaa Suomen kokoonpanoon 3.–4. syyskuuta Helsingin olympiastadionilla kilpailtavassa Ruotsi-ottelussa.

– Riippuu taudin kuvasta, mitä kullekin tulee. Seuraamme tilannetta, mutta missään nimessä emme lähde riskeeraamaan kenenkään terveyttä. Vaikea on vielä arvioida, mitä ensi viikon loppupuolella tapahtuu, Salonen toteaa.

Suomi voitti Münchenistä neljä mitalia: kaksi kultaa, yhden hopean ja pronssin.