Seppo Räty vaihtoi jo tv-kanavaa kesken keihään EM-finaalin – sitten Lassi Etelätalo teki jotain, jolla sai legendankin innostumaan

Seppo Räty oli iloinen, että juuri Lassi Etelätalo saavutti EM-mitalin.

Sunnuntain EM-finaalissa uransa ensimmäisen arvokisamitalin napannut Lassi Etelätalo teki väkevän vaikutuksen keihäslegenda Seppo Rätyyn.

Tohmajärven jätti näki kotisohvaltaan, kuinka Etelätalo kiskaisi EM-pronssille viidennen kierroksen huippuheitollaan 86,44.

– Olihan se jo kunnon rykäisy, Räty luonnehtii.

Münchenin illassa EM-kultaa voitti Saksan Julian Weber (87,66) ja toiseksi venyi Tshekin Jakub Vadlejch (87,28).

Räty oli erityisen mielissään siitä, että Joensuusta, Tohmajärven liepeiltä, kotoisin oleva Etelätalo pysyi ennätysheittonsa pystyssä. Räty on IS:n aiemmissa haastatteluissa kritisoinut usein voimakkaasti heittäjiä, jotka heiton irrottua kädestä kaatuvat rähmälleen.

– Totta kai Etelätalo pystyi kaivamaan ennätysheiton tiukassakin paikassa, koska mies osasi pysyä heittonsa tyylikkäästi pystyssä. Kun ei kaatuile miten sattuu, kepin saa kyllä lentämään, Räty linjaa.

– Noin se pitää juuri tehdä. Rähmälleen kaatuileminen ei ole mitään keihäänheittoa.

Lassi Etelätalo heitti Münchenissä ennätyksensä ja voitti EM-pronssia.

Kuusinkertainen arvokisamitalisti oli innoissaan siitä, että Suomelle keihäässä arvokisamitalin toi kuuden vuoden tauon jälkeen nimenomaan Etelätalo, joka oli muutaman kerran aiemmin jäänyt aivan kalkkiviivoilla ulos mitaleilta.

Sympaattiseksi persoonaksi kuvailtu Etelätalo, 34, saa legendalta harvinaisen paljon suitsutusta.

– Kyllä Etelätalo, jos kuka, ansaitsee tuon mitalin. Hän on tehnyt niin valtavasti ja pitkään töitä asian eteen, että tuollaista selkeästi yli 85 metrin kiskaisua osasi viimein odottaakin. Kaverihan on aiemmin heittänyt tasaisesti sellaisia yli 84-metrisiä, ja niistäkin on pystynyt näkemään, että miehen rahkeissa on varaa vielä pitempiinkin kaariin, Räty ruotii.

– Etelätalolla on nyt riittävästi kokemusta, ja se näkyy hänestä myös ulospäin. Mies on rento, eikä näytä tuntevan paineita. Nyt hän on kilpailija sanan varsinaisessa merkityksessä.

Tässä kohdin keskustelu siirtyy jouhevasti EM-finaalin viidennen kierroksen hetkeen, jolloin Tshekin Vitezslav Vesely kiskaisi kolmospaikkaa pitäneen Etelätalon ohitse – samaan tapaan kuin jo Zürichin EM-finaalissa 2014.

Tällä kertaa Etelätalo ei hätkähtänyt, vaan pamautti heti perään unelmaheittonsa.

– Etelätalo ei sulanut, koska hänellä on jalat maassa ja pää kunnossa. Hän tiesi olevansa valmis, ja silloin se on helppoa tehdä koviakin juttuja. Toista se on, jos vaan perusteettomasti uhoaa kaikenlaista. Pitää siis tuntea olevansa valmis – korvien välistä kaikki lähtee, Räty alleviivaa.

– Oli ylipäätään hyvä saada finaaliin vähän jännitettä, sillä alkuun vaihdoin jo muutaman kerran kanavaakin, kun heittäjien kaaret jäivät niin lyhyiksi. Itse asiassa karsinnan seuraamisen jätinkin jo kesken ja aloin katsoa elokuvaa, kun kenelläkään osallistujalla ei tullut kepin heittämisestä yhtään mitään – eivät meinanneet edes kasikymppistä puhkaista.

EM-mitalistin kelpasi hymyillä.

Suomen keihäänheitolle Etelätalon mitali on Rädyn mukaan tärkeä piristysruiske. Vuoden 1987 maailmanmestarin mukaan Suomen keihäänheiton kokonaistaso ei kuitenkaan ole vielä vaadittavalla tasolla.

Finaaliin suomalaisista ylsi nyt myös Toni Kuusela, mutta Toni Keränen jäi karsintaan.

– Etelätalo oli näissä karkeloissa ainoa suomalainen, jolla oli realistisia mitalimahdollisuuksia. Muut heittäjät eivät ole vielä valmiita, töitä on vielä paljon jäljellä, Räty näkee.

– Keihäänheitto vaatii pitkäjänteistä työtä. Suomalaisheittäjien rutiinitaso on saatava nykyistä paremmaksi, jotta voitaisiin haaveilla mitaleista myös MM- ja olympiatasolla.