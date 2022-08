Mitä EM-yleisurheiluista jäi käteen? Joukkueenjohtaja lainasi klassikkobiisiä pohtiessaan menestyksen taustaa

Suomen 68 yleisurheilijan EM-joukkueesta neljä nousi yli muiden.

München

Sunnuntai-iltana päättyneissä yleisurheilun EM-kilpailuissa suomalaisten tuloskirjo oli yhtä laaja kuin sää Münchenissä oli viikon kestäneen urheilujuhlan aikana.

Aurinko paistoi, helle korvensi, tuuli koetteli askelmerkin oikeaa kohtaa, vesisade kasteli, ukonilma keskeytti yhden kisaillan ja raekuuro nipisteli sinivalkoisen edustusasun kantajaa.

Etelä-Saksan Alppeihin törmänneet ilmamassat tipauttelivat suomalaisille sellaisen mitalisateen, jota ei ollut nähty sitten vuoden 1984 Los Angelesin olympialaisten yleisurheilukilpailujen.

Mitalitoiveet ovat usein painaneet keihäsmiesten hartioita, mutta Münchenissä seiväshyppääjä Wilma Murto (kulta), estejuoksija Topi Raitanen (kulta) ja kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä (hopea) juhlivat jo ennen päätöspäivän huipentanutta keihäskilpailua.

Lassi Etelätalo (pronssi) heitti neljännen mitalin. EM-tasolla neljän mitalin saalis kertyi viimeksi Ateenassa 1982.

Wilma Murto voitti seiväshypyn Euroopan mestaruuden.

Kristiina Mäkelä venyi kolmiloikassa EM-hopealle.

Kvartetista jokainen kasvoi pistesijoilta mitaleille ja kaivoi esiin uransa parhaat suoritukset. Murto ja Mäkelä tekivät Suomen ennätykset, Etelätalo ennätyksensä, ja Raitanen voitti suunnitelmansa mukaisella taktiikkajuoksulla.

Pistesijoille ylsivät keihäänheittäjä Toni Kuusela (5:s), moukarinheittäjä Silja Kosonen (5:s), aitajuoksija Viivi Lehikoinen (6:s), kolmiloikkaaja Senni Salminen (7:s) ja moukarinheittäjä Krista Tervo (8:s).

Kososen ja Tervon ennätystehtailun sivussa miehetkin ovat heittäneet hyviä tuloksia. Finaalipaikat jäivät naisille, jotka eivät peitelleet mitalitavoitteita.

– Harmittaa kyllä. Olisin halunnut heittää pidemmälle. Paras sijoitus kuitenkin arvokilpailuissa. Pitää olla siihen tyytyväinen, Tervo sanoi.

Tulostaso laski pahasti MM-kilpailujen jälkeen. Kosonen puristi 70-metrisen Eugenen finaalissa, mutta Tervon pisin jäi karsintaan. Kalevan kisoissa ja EM-kilpailuissa kumpikin jäi alle 70 metrin. Münchenissä he selvittivät täpärästi karsinnan.

Miehet jäivät siistinä kasana karsintaan, kun jo Kalevan kisoissa senttipeliä pitäneet Tuomas Seppänen, Henri Liipola ja Aaron Kangas pudottivat metrilukunsa yhdellä 71:een. Metrin nosto 73:een olisi vienyt finaaliin yhden sympaattisista suomalaisjärkäleistä.

Urheilijat nostavat usein esiin pettymykseen päättyneet kisakokemukset matkalla johonkin suurempaan. Münchenissä tästä puhui esimerkiksi pituushyppääjä Kristian Pulli, joka karsiutui ensimmäisissä aikuisten arvokilpailuissaan EM-Berliinissä 2018.

– Ilman sitä kokemusta en olisi saanut koskaan mitalia EM-hallikilpailuista, hän viittasi vuoden 2021 pronssiinsa.

– Jokainen kokemus vie urheilijana eteenpäin.

Münchenissä hän kuvaili vireyden olevan kysymysmerkki. Vastaus oli se, että hän jäi taas niukasti karsintaan.

Karsinnan selvittämisen osalta onnistujiin voi laskea esimerkiksi Tokion ja Eugenen karsiutujat seiväshyppääjä Elina Lampelan ja kolmiloikkaaja Salmisen.

– Nyt ei tarvitse leimautua urheilijaksi, joka jää karsintaan, Lampela kertoi.

Salminen huitoi karsinnan jälkeen niin rajusti, että haastattelumikrofonikin sai kyytiä.

– Olen jännittänyt karsintoja. Nyt vain nautin. Ihana olo.

Mäkelä kypsyi arvokilpailumitalistiksi seitsemännessä finaalissaan.

– Joka ikinen aiemmista arvokilpailuista oli tärkeä kokemus, jota pystyi hyödyntämään. Tarvitaan henkistä ja fyysistä vahvuutta.

Juoksuradalla moni suomalainen oli aivan liian vauhdikkaassa seurassa, mutta ilonaiheitakin riitti.

Miesten 110 metrin aitajuoksussa Santeri Kuusiniemi rynnisti välieriin. Lehikoinen aitoi 400 metrin välierissä Suomen ennätyksen. Camilla Richardsson onnistui 10 000 ja 5 000 metrin kilpailuissa ja ylsi kymmenen parhaan joukkoon. Seitsenottelussa Saga Vanninen oli kymmenes.

Camilla Richardsson urakoi pitkillä matkoilla.

Tuomo Salonen (kesk.) juhlatunnelmissa Lassi Etelätalon (oik.) EM-pronssin jälkeen.

Naisten keihäskarsinnassa kisavirkailijoiden piti kelata mittanauhaa erityisesti suomalaisten heittojen jälkeen. Sanne Erkkola jäi yli kolme ja Anni-Linnea Alanen yli viisi metriä finaalipaikasta.

Joukkueen GM Tuomo Salonen ei ota kantaa yksittäisiin urheilijoihin. Hänen mukaan suuressa joukkueessa on laajalla skaalalla ennakko-odotuksia ja lopputuloksia.

– Osalle tulee onnistumisia ja osalle epäonnistumisia. Kun katsotaan isoja maita, sielläkin karsiutuu urheilijoita.

– Jotkut lajit ovat herkkiä. Jos haetaan onnistumista, ei voi pelätä epäonnistumista. Näin se on yli 60 urheilijan joukkueessa. Ei rallia voiteta, jos siellä pelätään, Salonen mukaili Leevi and the Leavingsin kappaletta Teuvo, maanteiden kuningas.