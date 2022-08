Kuoleman porteilla käynyt Leo Pusa sai nähdä EM-mitaliheiton – valmentajalegenda herkistyi Lassi Etelätalon kauniista sanoista

Leo Pusa tapasi Lassi Etelätalon ensi kerran 2004.

Lassi Etelätalon EM-mitaliheitto Münchenissä oli lämmin hetki myös pitkän linjan keihäsvalmentajalle Leo Pusalle. Münchenissä olympialaisissa vuonna 1972 heittänyt Pusa on Etelätalon valmentaja.

– Onhan se mahtavaa ja hienoa, kun on tehnyt urheilijan kanssa työtä, ja näkee sitten että urheilija saa sitoutumisesta ja pitkästä matkasta palkinnon, Pusa hehkutti Etelätalon mitalia tuoreeltaan.

Etelätalon hirmukaari Münchenin olympiastadionilla kaarsi 86,44 metriin. Pusan mukaan uusi ennätys on ollut tulossa.

– Tiesin, että Lassi on ennätyskunnossa ja onnistuessa on tulossa mitali. Väriä oli vaikea arvioida. Koko kesän on ollut ihan liipaisimella, milloin tulee kunnon heitto, Pusa arvioi.

– Vielä olisi voinut täydellisellä puristuksella ja onnistumisella olla enempäänkin mahdollisuuksia. Mahtava suoritus, kun (Vitezslav) Veselyn mennessä ohi pystyi vastaamaan siihen ja hoiti mitalin, jota oli hakemassa.

EM-mitalisti Lassi Etelätalo hymyili Münchenissä leveästi.

Etelätalon, 34, ja Pusan, 75, yhteinen taival ulottuu lähes vuosituhannen alkuun asti. Pusa ryhtyi Etelätalon henkilökohtaiseksi valmentajaksi 2013, mutta yhteistyö oli alkanut jo vuosia aiemmin.

– 2004 Lassin äiti soitti keihäskouluuni Pajulahteen, että täällä olisi sellainen nuori poika, jonka unelmana olisi olympialaiset. Että mitenkä onnistuisi? Sanoin, että junaan vain, ja minä olin Lahden asemalla vastassa. Siitä se lähti, Pusa muistelee.

Hän kuvailee Etelätaloa analyyttiseksi, määrätietoiseksi ja pedantiksi.

– Olen ollut tyytyväinen, että olen saanut tehdä hänen kanssaan tällaisen matkan. On tässä tietysti ollut paljon vastoinkäymisiä, mitä on jouduttu yhdessä ratkomaan ja kiertelemään lääkäreissä, viitaten Etelätalon vammakierteiden historiaan.

– Tämä on palkinto siitä, mihin olemme uskoneet. Nyt oli se päivä, Pusa sanoo.

Leo Pusa on pitkän linjan keihäsvalmentaja. Vieressä vaimo Ulla.

On siunaus, että Pusa sai nähdä kaksikon yhteisen työn tuloksen. Pusa sai viime vuoden huhtikuussa kotonaan sydänkohtauksen ja vaimo Ullan ensihoito sekä pelastushenkilökunnan nopea toiminta pelastivat miehen hengen. Nykyään Pusalla on rinnassaan sydämentahdistin.

– Toivottavasti siellä on Leksalla pumppu on kestänyt. Huomenna tullaan kotiin, nähdään sitten, Etelätalo lähetti Ylen lähetyksessä Pusalle terveiset kotiin.

Pusa vastaanotti lämpimän viestin ilomielin.

– Terveiset tuli perille, kiitos vain. Hyvältä tuntui. Tämä on sitä valmentajan palkkaa. Olen tyytyväinen, että hän muistaa. Eipä tätä paljon muuten huomioida. Hienoa, että sieltä tuli kiitokset, Pusa kertoi.

Etelätalo kommentoi Münchenissä Ilta-Sanomille, että on mahtavaa, miten ”Leksa” sai vielä lisäaikaa ja kokea valmentajana suojattinsa EM-mitalin.

Leo Pusa, tuleeko tästä sellainen ajatus, että kaikella on tarkoituksensa?

– Kyllä.