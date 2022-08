Lassi Etelätalon lyömältä tshekkilegendalta hieno ele EM-kulisseissa

Vitezslav Vesely soi Lassi Etelätalolle uran ensimmäisen arvokisamitalin.

Kahdeksan vuotta siinä meni, mutta Münchenin sunnuntai-illassa Lassi Etelätalo sai viimeinkin revanssin Vitezslav Veselystä.

Zürichin EM-kisoissa vuonna 2014 tshekkiläinen Vesely murskasi viidennen kierroksen heitollaan Etelätalon unelman arvokisamitalista. Hetken aikaa historia näytti toistavan itseään myös Münchenissä, kun nyt jo 39-vuotias Vesely kiskaisi jälleen toiseksi viimeisellään ohi kolmospaikkaa pitäneestä Etelätalosta.

Tällä kertaa viimeinen ässä löytyi kuitenkin Etelätalon taskusta. Hän latasi pöytään oman uuden ennätyksensä 86,44 ja voitti uransa ensimmäisen arvokisamitalin. Vesely jäi neljänneksi.

Keihäskonkari osoitti vain hetkiä finaalin jälkeen olympiastadionin uumenissa upeaa urheiluhenkeä ohittaessaan haastattelualueella Etelätalon.

Riehakkaasti huudahtaen paikalle saapunut tshekkiläinen taputti paiskasi suomalaisen kanssa reilusti kättä.

– Vihdoinkin! hän vielä karjaisi jatkaessaan matkaansa.

Pitkän linjan keihäsmiehet tuntevat toisensa pitkältä ajanjaksolta. Useaan otteeseen urallaan lähellä mitalia olleen Etelätalon tähtihetki pisti tshekkiläisen hymyilemään.

– Olemme hyviä ystäviä, olemme olleet yhdessä monilla harjoitusleireillä ja monissa kisoissa. Pidän hänestä, ja tavallaan toivoinkin hänen voittavan mitalin, kuusinkertainen arvokisamitalisti sanoi.

– Kuten muistat, Zürichissa minä vein häneltä mitalin, ja sen jälkeen hän on ollut monesti lähellä mitalia. Hän ansaitsi mitalin ennen uransa loppua. Ja vielä ennätyksellään, se oli kirsikka kakun päälle, Vesely ylisti.

Etelätaloa kilpakumppaneiden lämmin suhtautuminen hymyilytti.

– Kyllähän se on hieno juttu. He tietävät sijoituksiani, pari kertaa neljäs ja muitakin lähellä piti. En usko, että kenellekään jää paha mieli tästä. Kyllä Veselylläkin on mitaleita ihan tarpeeksi, ei se niin katkera tästä enää ole.